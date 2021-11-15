11月15日一分鐘強弱勢股
11月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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京城(2524)
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10.00
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台積電赴高雄建廠題材續夯，營運可望大幅受惠直奔漲停
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同欣電(6271)
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10.00
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車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載，新產能陸續開出
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順德(2351)
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10.00
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Q3EPS1.3元，前3季EPS3.55元，營運大躍進
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立凱-KY(5227)
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10.00
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磷酸系鋰電材料廠，Q3虧損收斂，EPS-0.15 元
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今國光(6209)
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9.98
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與美客戶研發MR相關裝置，預期2022年3Q發表
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安碁(6174)
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9.97
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前3季EPS3.54元並取得宏碁雲架構全數股權
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創惟(6104)
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9.97
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Q3獲利表現亮眼，10月營收繳出單月歷史新高，全年創高
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台嘉碩(3221)
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9.96
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為頻率元件廠，Q3EPS 0.92元，創2008年以來新高
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達爾膚(9.85)
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6523
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兩岸銷售暢旺，Q3季EPS2.31元，寫近 5 年同期高
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晶焱(6411)
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9.85
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ESD防護方案搶攻車用市場已打入一線車場供應鏈
製表：王淑以
11月15日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢因素
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台境(8476)
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10.00
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Q3虧損，EPS-0.43元，前三季EPS-0.51元
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VHQ-KY(4803)
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9.95
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營運持續低迷，Q3EPS為-3.6元，股價跌停
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其祥-KY(1258)
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9.28
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Q3財務轉虧，EPS為-0.24元，股價重挫
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良維(6290)
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6.56
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Q3EPS僅有0.29元，10月營收月減6.14%
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富驛-KY(2724)
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5.88
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10月營收年減、月減，Q3財務續虧損，EPS-0.06元
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晶宏(3141)
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5.81
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Q3獲利2.64億元，賺贏上半年，但漲多回檔
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志信(2611)
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5.73
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Q3財務轉虧，EPS-0.95元，股價重挫
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高端疫苗(6547)
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4.71
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Q3獲利頗豐，EPS達3.2元，惟受制於疫情趨緩
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大亞(1609)
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4.58
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Q3EPS僅0.01元，市場意外，股價回檔
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威盛(2388)
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4.55
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子公司宏達電搭上元宇宙題材，威盛同樂，漲多休息
製表：:王淑以
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