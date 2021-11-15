11月15日一分鐘強弱勢股

11月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

京城(2524)

10.00

台積電赴高雄建廠題材續夯，營運可望大幅受惠直奔漲停

同欣電(6271)

10.00

車市需求強勁帶動車用CIS產能滿載，新產能陸續開出

順德(2351)

10.00

Q3EPS1.3元，前3季EPS3.55元，營運大躍進

立凱-KY(5227)

10.00

磷酸系鋰電材料廠，Q3虧損收斂，EPS-0.15 元

今國光(6209)

9.98

與美客戶研發MR相關裝置，預期2022年3Q發表

安碁(6174)

9.97

前3季EPS3.54元並取得宏碁雲架構全數股權

創惟(6104)

9.97

Q3獲利表現亮眼，10月營收繳出單月歷史新高，全年創高

台嘉碩(3221)

9.96

為頻率元件廠，Q3EPS 0.92元，創2008年以來新高

達爾膚(9.85)

6523

兩岸銷售暢旺，Q3季EPS2.31元，寫近 5 年同期高

晶焱(6411)

9.85

ESD防護方案搶攻車用市場已打入一線車場供應鏈

製表：王淑以

11月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢因素

台境(8476)

10.00

Q3虧損，EPS-0.43元，前三季EPS-0.51元

VHQ-KY(4803)

9.95

營運持續低迷，Q3EPS為-3.6元，股價跌停

其祥-KY(1258)

9.28

Q3財務轉虧，EPS為-0.24元，股價重挫

良維(6290)

6.56

Q3EPS僅有0.29元，10月營收月減6.14%

富驛-KY(2724)

5.88

10月營收年減、月減，Q3財務續虧損，EPS-0.06元

晶宏(3141)

5.81

Q3獲利2.64億元，賺贏上半年，但漲多回檔

志信(2611)

5.73

Q3財務轉虧，EPS-0.95元，股價重挫

高端疫苗(6547)

4.71

Q3獲利頗豐，EPS達3.2元，惟受制於疫情趨緩

大亞(1609)

4.58

Q3EPS僅0.01元，市場意外，股價回檔

威盛(2388)

4.55

子公司宏達電搭上元宇宙題材，威盛同樂，漲多休息

製表：:王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組