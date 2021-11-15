生技揪半導體狂歡 鋼鐵人落寞 59檔威風

台股今（15日）加權股價指數收盤報17,634.47點，漲116.34點，漲幅0.66％，成交量為3,764.63億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計同欣電、京城、安瑞-KY、立凱-KY等59檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以生技、半導體及零組件類股波動最大，分別上漲1.34％、1.15％及1.04％，鋼鐵類股跌幅明顯，下跌1.78％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有22檔，漲幅前10名依序為森崴能源（6806）、順德（2351）、同欣電（6271）、京城（2524）、今國光（6209）、元禎（1725）、宏亞（1236）、希華（2484）、台揚（2314）、譁裕（3419）。

上市股今跌幅超過4％的有13檔，前10名依序為佳世達（2352）、海光（2038）、志信（2611）、宏致（3605）、金麗-KY（8429）、宏旭-KY（2243）、永崴投控（3712）、大亞（1609）、威盛（2388）、潤弘（2597）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、宏達電（2498）、開發金（2883）、威盛（2388）、長榮（2603）、新光金（2888）、偉詮電（2436）、聯電（2303）、華邦電（2344）。

上櫃有41檔觸及漲停，收盤漲幅前10名為立凱-KY（5227）、安瑞-KY（3664）、博磊（3581）、創惟（6104）、安碁（6174）、金居（8358）、台嘉碩（3221）、慶騰（4534）、研通（6229）、訊達（6140）。

今日上櫃有13檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有台境（8476）、VHQ-KY（4803），2檔跌停，其餘為其祥-KY（1258）、華義（3086）、良維（6290）、世紀（5314）、富驛-KY（2724）、晶宏（3141）、昇華（4806）、全譜（6228）。

上櫃成交量前10名個股依序為位速（3508）、創惟（6104）、光洋科（1785）、漢磊（3707）、金居（8358）、普誠（6129）、晶宏（3141）、九暘（8040）、亞信（3169）、笙泉（3122）。

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