高盛給超狂目標價 矽力上看6,791元

股王矽力-KY（6415）第三季毛利率、營業利益率雙創紀錄，外資圈對股王後市寄予厚望，高盛看好矽力-KY營收與獲利長線成長空間，給予史無前例的6,791元股價預期；摩根大通、匯豐證券亦分別將股價預期升至6,200與5,800元，炒熱新一輪股王行情期待感。

高盛證券提出四大理由，高度看好股王矽力-KY長線營運表現：一、受惠車用、5G、資料中心等領域矽內含價值提高，電源管理IC（PMIC）需求展望穩定提升。二、在地緣政治趨於緊張環境中，大陸半導體在地化趨勢助長矽力-KY持續獲得市占的優勢。三、以8吋晶圓為首的產能緊缺狀況可能延續到2022年甚至更長時間，矽力-KY產品單位售價還有上漲空間。四、受供應緊俏影響，矽力-KY持續優化產品以提升獲利。

高盛證券賦予6,791元股價預期，主要評價方法不變，差別在於提高給予的本益比高度，並把每股純益計算的基準由2023年，移到2025年。

根據外資估算，矽力-KY於2021年每股純益大增88％，來到67.32元，2022年跳升至102.89元，達陣一股賺百元里程碑，2023年高速增長到146.57元，2024、2025年每股純益更上看194.01與245.55元，在如此高成長性與高獲利水準支撐下，無怪乎外資敢賦予股王新高目標價。