11/15上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（11/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.東陽（1319）自結10月自結合併稅前淨利 6,264萬元、年減34.89％，公司解釋，主要因OEM（車廠代工）汽車零件事業受到全球車用晶片荒影響車廠客戶拉貨，加上AM（售後維修）汽車零件外銷業務持續因塞港、缺艙位、運費高漲等問題干擾所致。

東陽累計前十月合併稅前淨利為6.42億元、年減15.02％，每股稅前淨利為1.16元。

2.搶攻跨年商機，雄獅旅遊宣布，獨家攜手星宇航空推出「跨年曙光包機」，飛往日本宮古島迎接2022年第一道曙光，機上享胡同燒肉、米其林一星餐點，此外更將贈送旅客雄獅獨家三大好禮，帶旅客飛上天創造獨一無二的新年回憶。

3.汽車扣件大廠世德積極布局航太與風力發電零組件，持續供應扣件產品切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈，世德看好明年獲利表現。

4.櫃買中心表示，永續發展債券110年累計發行量於今天突破新台幣1000億元，達1023.3億元，共計發行32檔，成長率達64%，再創歷史新高。

5.生華科(6492)15日宣布，開發中新藥Pidnarulex(CX-5461)一期人體臨床試驗，展現具治多種癌症的潛力，目前收案中針對具包括BRCA1/2或PALB2基因缺損多種實體腫瘤療效擴增族群試驗摘要，獲選將於2022年美國臨床腫瘤學會年會主辦之胃腸道癌症研討會發表(2022 ASCO GI Cancers Symposium)。

6.中華電信在2019年就與Netflix合作，帶動MOD客群成長；趁著熱播劇「魷魚遊戲」風靡全球，中華電與Netflix昨天在台北東區服務中心前打造全台唯一官方授權3D場景，並為5G複合零售概念店提前造勢。

7.國際廢鋼價格下壓，原料價格走跌，市場鋼筋買氣轉淡，豐興(2015)上周一開低盤，廢鋼降300元，上周五再緊急降300元，累計前三周共跌900元。本周國際廢鋼平盤。本周鋼筋續跌500元，鋼筋連兩周共降每公噸1100元。

8.PCB廠燿華(2367)前3季每股盈餘為0.1元，公司佈局元宇宙、低軌道衛星及車用等新興應用有成，深耕多年VR/AR/MR等產品成為宏達電(2498)及美商Meta(原FB)主要供應商。

目前已開始出貨，低軌道衛星亦已打入美系大廠供應鏈，加上車用與應用於高階NB的Mini LED及HDI板出貨逐步放量，燿華表示，公司營運谷底已過，第4季營運可望明顯優於第3季，明年可望重返獲利。