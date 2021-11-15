史上最大稅改 台積會受影響？掌握5關鍵

堪稱史上全球最大規模的租稅改革來臨，全球136國家將於2023年實施兩大新稅制，包括「全球最低稅負制」及「大型跨國企業利潤重分配措施」，會計師預估，大型企業如台積電等都受影響，這波稅改來勢洶洶，是否影響企業競爭力，整理5大關鍵一次掌握。

全球最低稅負制是甚麼？

「全球最低稅負制」旨在消除跨國企業過度享有租稅優惠的新措施，內含4項作法，其中較受矚目的有2項，合稱「全球防止稅基侵蝕規定」（GloBE rules），俗稱全球最低稅負制（Pillar Two，第2支柱方案）。

這樣措施鎖定全球營收超過7.5億歐元（約新台幣240億元）的跨國企業，要求其計算於各個國家的實質稅率，若稅率低於15%，則跨國企業母國有權要求補稅。假設實質稅率僅13%，企業母國可補徵2%稅款。

同時，若跨國企業母國未立法課徵全球最低稅負制，企業子公司設立的國家可遞補課稅。

大型跨國企業利潤重分配措施是甚麼？

大型企業利潤重分配制度（Pillar One，第1支柱方案）鎖定全球營收超過200億歐元（約新台幣6400多億）、且集團利潤率大於10%企業，要求將利潤率超過10%的部分作為「剩餘利潤」，並拿出其中的25%，按比例分配給具有經濟關聯性的各個市場國課稅，促成課稅的重分配。

此外，這項制度也簡化現行用以計算、分配跨國企業稅負的「移轉訂價」規定。

新稅制在哪些國家實施？

從美國、主要歐洲國家、中國、新加坡，到英屬開曼群島（BVI）、開曼、愛爾蘭等136國均已加入新稅制實施行列，涵蓋全球GDP的9成以上，幾乎可視為全球共識。跨國企業不論母國設在哪，都不可能置身於外。

台灣上市櫃企業受影響範圍如何？

金管會初步統計，有172家上市櫃公司全球營收達最低稅負制課徵門檻。

金管會主委黃天牧日前指出，已請四大會計師事務所評估影響程度。會計師預估，跨國企業所受影響，將逐漸於2023年後的財報顯現。

此外，從公開財報來看，台積電的營收及利潤率，也達大型跨國企業利潤重分配新制的標準。

台灣如何因應兩支柱稅改？

台灣並非OECD（經濟合作暨發展組織）或相關成員，儘管如此，財政部已表態不會置身於外，以維持國家競爭力，將密切關注OECD後續將發布的稅改細則，評估對跨國台商的稅負影響，以及國內稅制如額調整、改變。