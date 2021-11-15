11/15盤中焦點股 重點摘要

今（11/15）日熱門焦點股如下：

（1）罕見血癌新藥獲美FDA核准 藥華藥登頂慶祝

藥華藥(6446)罕見血癌新藥獲美FDA核准，享有7年市場獨占權，今日股價跳空鎖在漲停板118.5元，開盤半小時，買單超過2000張搶著要買。

藥華藥指出，藥品供應鏈都已準備好，立即啟動P1101在美國的銷售，將於數周內開始鋪貨到各州，並依照規畫展開上市後在美國各地的行銷活動，搶攻美國PV市場，預計P1101在美國上市後即可貢獻營收，藥華藥營運將迎來成長期。

藥華藥新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）用於治療成人真性紅血球增多症(PV)獲得美FDA核准，是第一個獲美國FDA核准可以使用在所有PV患者的藥物。目前已取得美國孤兒藥資格，享有七年的市場獨占權，美國藥價訂為每人每年約新台幣500萬元(美金約18萬元)，將立即在美銷售搶攻市場。

藥華藥執行長林國鐘感性表示，今日能夠實現我們的目標，將台灣研發製造的藥品帶給美國PV患者，這都要感謝政府政策的鼓勵，和公司股東十多年來長期的支持，才能讓這個產業走向初步成功之路。

PV這個領域長久以來需要更有效、更持久和更具耐受性的治療方式來維護患者的健康和福祉。我們不僅與社會各界合作將P1101納入實際的臨床治療，也會持續多元發展，努力拓展P1101的治療領域。

P1101為第一個獲美國FDA核准可以使用在所有PV患者的藥物，也是第一個獲FDA核准專門用於治療PV的干擾素療法。美國約有16萬餘名PV病患，根據藥華藥美國子公司市場研究，估計P1101將來治療的目標病患族群應可達10萬人。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）天璣2000駕到 聯發科再現千金風采

天璣2000寶劍出鞘!聯發科(2454)台北時間周五一大早將有高峰會登場，預計釋出最新5G旗艦手機晶片，若無意外，應該就是市場所期望的旗艦5G SoC(系統單晶片)天璣2000，聯發科今開高走高，重登千元大關，早盤漲幅逾3%，股價最高達1020元。

聯發科將在台北時間周五一大早針對歐美地區的產業分析師及媒體舉辦高峰會議，市場預期，主角就是旗艦5G SoC天璣2000，該產品將是全球首顆採用台積電(2330)4奈米的手機晶片，由於先前副董事長蔡力行在法說中就預告，搭載該晶片的終端將在明年第一季在市場中看到，故由此推估，本季就會開始拉貨，也可望扮演聯發科第四季淡季不淡的重要關鍵。

聯發科預估今年全年營收年增幅估達52%，優於先前預估的45%，這已經是聯發科的第二度上調，加上產品組合持續優化，毛利率也將逾46%。

聯發科第四季財測，以美元對台幣匯率1比28計算，第四季營收約1206~1311億元，季減0~8%、年增25~36%，毛利率46-49%，較上季預估的區間44.5~47.5%明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

除新旗艦5G SoC外，聯發科也搭上元宇宙題材，美系外資點將元宇宙大型半導體受惠股，首推聯發科，主要是看好聯發科WiFi在技術的優勢，近年在WiFi 6產品循環中獲取可觀獲利，儘管WiFi 6循環未結束，WiFi 7可望在元宇宙商機找到關鍵應用。

再者，VR(虛擬實境)頭戴裝置系統級晶片將是新成長動能，宏達電採用的是高通驍龍XR1、XR2晶片，預計後續只要大陸品牌的VR頭戴裝置走向普及，則聯發科將可迅速打入。（時報資訊 王逸芯）

（3）外資唱多長線趨勢 MCU點火

美系外資針對MCU出具最新研究報告，認為近期儘管大陸市場不冷不熱，今年內預估MCU現貨價格可仍處於下降趨勢，但長線看到在大陸力推半導體自製化的前提下，依舊看好的大中華區MCU市場，其看好的個股就包括台系的新唐(4919)，給予新唐加碼評等、目標價200元。

MCU族群今漲幅整齊，指標股新唐(4919)、盛群(6202)漲幅逾3%，具轉機題材的笙泉(3122)則是攻上漲停，應廣(6716)也上漲近2%。

美系外資表示，數據顯示，MCU(微控制器)11月在大陸渠道出爐，STMicroelectronics價格繼續下降、月減少24%，GigaDevice則持平。

目前看到大陸市場第四季整體需求依然表現疲弱，PMI連續兩個月(9月、10月)低於50，仍有許多下游組裝商因為上游更高的成本而感到困擾，包括長短料以及更高的運輸成本、時間等，只是，大陸國內消費需求仍然不冷不熱。

在MCU供應方面，美系外資表示，第四季確實看到更多的MCU供應加大，主要是隨著東南亞的後端供應在疫情後持續恢復。庫存狀況部分，根據資料顯示，11月的庫存與10月相比略有增加，主要是由於需求疲軟，但庫存修正風險仍是可控的，因現貨、合約的差距仍然很大，整體庫存水平仍處於5~6週，低於6~8週的歷史常態，這也表明現貨價格反彈的可能性很小。

美系外資表示，在今年內預估MCU現貨價格可能仍處於下降趨勢，但長線看到在大陸力推半導體自製化的前提下，依舊看好的大中華區MCU供應商有中穎電子、新唐(4919)，給予新唐加碼評等、目標價200元。（時報資訊 王逸芯）

（4）森崴能源掛牌上市 早盤一度大漲近2成

森崴能源今天以新台幣104.5元掛牌上市，並以116元開出，早盤最高來到125元，大漲19.61%。

森崴能源先前法人說明會公布資料顯示，業務涵蓋太陽能、離岸風電，更跨足綠能售電業，是國內少有發電又售電的公司。

在全球永續發展與台灣能源轉型政策潮流下，森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維，及潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台、儲能裝置技術等全方位能源服務。

森崴能源先前公布資料顯示，受惠政府政策推動及國際級企業推廣使用綠電，去年稅後純益2.44億元，毛利率27.94%，每股稅後盈餘達2.86元。今年上半年營收10.2億元，較去年同期年增1260%，稅前利益3.28億元，稅後純益2.64億元，每股稅後盈餘（EPS）2.47元。（中央社）

（5）同欣電Q3財報靚 市場按讚

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）日前召開法人說明會，第三季合併營收及稅後淨利同創新高，每股淨利5.18元優於預期，第四季因季節性因素，營收將較上季小幅衰退個位數百分比，法人樂觀預估全年獲利可望賺逾1.5個股本。

同欣電繳出亮麗財報，也獲外資認同，予調高投資評等，激勵該股今開高攻頂，表現出色。

同欣電總經理呂紹萍表示，預期2022年業績可較2021年成長，看好車用CIS元件、低軌道衛星等高頻無線通訊模組業績。

同欣電第三季合併營收季增10.0％達37.77億元，較2020年同期成長31.3％，平均毛利率季增5.8個百分點達37.5％，較2020年同期提升7.9個百分點，營業利益季增37.1％達11.08億元，較2020年同期成長90.7％，歸屬母公司稅後淨利季增47.2％達9.25億元，與2020年同期相較成長逾1.3倍，每股淨利5.18元優於預期。同欣電第三季合併營收、營業利益、稅後淨利均同步創下新高，單季獲利賺逾半個股本。

同欣電前三季營收103.52億元，較2020年同期成長50.2％，平均毛利率年增4.6個百分點達32.3％，營業利益24.75億元，較2020年同期成長92.1％，歸屬母公司稅後淨利20.32億元，與2020年同期相較成長逾1.1倍，每股淨利11.39元，前三季獲利已賺逾一個股本。

同欣電受到兩大主要客戶提前至9月出貨，導致10月合併營收月減11.9％達11.57億元，較2020年同期成長8.8％，累計前十個月合併營收115.10億元，較2020年同期成長44.7％，為歷年同期歷史新高。同欣電預期11月及12月出貨將回復正常，第四季因季節性因素，合併營收將較上季下降個位數百分點，全年營收及獲利可望再締新猷。

展望2022年營運，呂紹萍預期，同欣電2022年業績可望持續成長，2022年第一季展望會在下次法說會報告，期望毛利率維持高水準。2022年預估汽車CIS元件、低軌道衛星、光纖模組等高頻無線通訊模組業績看好，手機用CIS元件、混合積體電路模組、陶瓷基板業績也會成長。

針對CIS晶圓重組業務，呂紹萍表示，中國手機CIS元件客戶對2022年營運樂觀，預期長短料問題可較2021年舒緩，晶圓供應狀況可較2021年佳，在與日本和韓國客戶聯繫進度，同欣電團隊預估韓國客戶機會較大，韓國客戶有意將高畫素CIS元件應用在中階智慧型手機，可望帶動晶圓重組數量。（工商時報 涂志豪）

（6）元宇宙題材+車載鏡頭俏 今國光攻頂

Canon全球發布相機新品EOS R3，新款EOS R3具備高速連拍功能、超低光源拍攝性能、先進的追蹤和識別能力，隨著新品上市，可望為Canon光學鏡片供應商佳凌(4976)及今國光(6209)營運增添動能。

其中今國光還進一步卡位元宇宙商機，開發智慧鏡頭外，也跨入車撋鏡頭市場，使商品多元化發展的未來營運成長潛力，轉機氣象備受業界關注。

該股今開高未幾即強勢攻頂，且在漲停板門外追價買單逾1.2萬張，表現搶眼。(工商時報 數位編輯)

（7）台股首見11千金同台 信驊蓄勢攻3千大關

上市櫃高價股對多數投資人「可望不可及」，然而在外資、市場主力拉抬下，千金股比價行情持續發飆，聯發科（2454）再度站上千元大關，台股今（15）日首度出現11千金同台演出；而繼上周五（12日）矽力-K（6415）首度站上5千元大關之後，股后信驊（5274）今天一早攻堅至2,995元大漲105元，與3千元大關僅有一小步之遙。

台股千金股中，除了股王衝上5千元、股后蓄勢挑戰3千元，早盤譜瑞-KY也一度攻上2千元，最高來到2,015元（上周五歷史盤中最高為2,020元），因而造就台股一早曾出現5檔同步出2千元以上的盛況，但隨後譜瑞-KY 2千元大關再度曇花一現。

台股今天因有聯發科再度攻上千元，讓台股出現首見的11千金，而在千金股中，只有富邦媒股價小跌，主因近來疫情趨緩，宅經濟光環褪色。

全球資金浮濫，台股也不例外，引領高價股比價行情持續燃燒，目前百元以上高價股約來到將近280檔，挾元宇宙、低軌衛星及新藥等題材、今天百元高價股盤中攻上漲停有同欣電、91APP*-KY、鈺太、達爾膚、晶心科、晶焱、驊訊、帆宣、藥華藥、振宇五金、創惟等11檔。

另順德、迅得、茂達、昇達科、新普、麗豐-KY、亞信、晶相光、AES-KY、祥碩、致新、嘉澤、旺矽、晶技、安格、惠特、健策、金麗科、界霖等，漲幅都超過半根漲停。（工商時報 呂淑美）

（8）拓點拚市占 振宇五金來勁

振宇五金(2947)前3季每股盈餘為5.29元，振宇五金新北市淡水門市於11月14日正式開幕，11月包含台南市裕農門市及高雄市鳳山門市，以及12月底高雄市岡山門市也即將開幕，振宇五金預計在年底前可完成63間門市的布局，明年度門市數亦將持續不斷增加，可望為公司營運再添動能，今天盤中股價觸及漲停。

隨著本土疫情趨緩，防疫政策逐漸寬鬆，振宇五金恢復疫情較嚴峻的新北地區門市營業時間，帶動第3季單季合併營收來到4億5549萬元，較第2季增加8.05%，單季合併毛利率38.72%，稅後盈餘為3143萬元，較第2季增加10.93%，單季每股盈餘為1.82元；截至今年第3季合併營收為12億9206萬元，較去年同期增加9.61%，稅後盈餘9138萬元，較去年同期增加17.39%，每股盈餘5.29元，較去年同期增加0.51元，毛利率表現則維持在39.14%。

振宇五金表示，截至第3季門市整體表現仍穩定成長，在展店佈局方面，新北市淡水門市已於11月14日開幕，11月包含台南市裕農門市及高雄市鳳山門市，以及12月底高雄市岡山門市也即將開幕，振宇五金預計在年底前可完成63間門市的布局，明年度門市數亦將持續不斷增加，可望提升在五金市場的市占率。

為了提升品牌知名度，吸引新會員加入及增加舊會員黏著度，振宇五金近期舉辦各項活動，並搭配近期5倍券發行，推出使用5倍券享消費折扣，讓更多消費者更加認識振宇五金；此外，公司亦在商品不斷推陳出新及深耕在地服務，加強數位布局，連結線上服務，引導客人走進實體門市。

振宇五金表示，公司將以每年門市數10%成長持續展店，提升在五金市場的市占率，並藉由推廣修繕教學活動，依區域需求調整商品結構，藉由社群軟體LINE，提供專業諮詢、推銷新品及促銷品服務，並提供多元支付管道，來增加新會員數及黏著度。（時報資訊 張漢綺）

（9）帆宣前三季獲利亮麗 股價高掛燈籠

帆宣(6196)公告前三季的稅前淨利13.2億元，本期淨利10.29億元，歸屬於母公司業主淨利10.55億元，基本每股盈餘5.63元。受惠基本面亮麗，法人看好2022年持穩成長，激勵該股短多續強勢走高，今開高攻頂，表現不錯。

EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣（6196）第三季合併營收達83.70億元，成功改寫單季歷史新高。法人看好，隨著極紫外光（EUV）曝光設備需求持續增加，加上晶圓代工及封測大廠擴增產能，第四季合併營收有機會再度攻高，推動全年營運繳出年增逾兩成的歷史新高水準。

帆宣公告9月合併營收達28.13億元、年成長10.7％，寫下單月歷史次高，帶動第三季合併營收達83.70億元、季成長4.5％，創單季新高。累計2021年前三季合併營收為229.49億元，相較2020年同期明顯成長28.0％。

法人指出，帆宣持續受惠於EUV設備模組代工及半導體廠擴廠效應，其中EUV設備模組代工訂單已經放眼到2022年，至於半導體廠擴廠則成功拿下晶圓代工廠及封測廠訂單，隨著工程逐步完成，將可望逐步認列工程款營收，帶動業績持續攀升。

據了解，目前晶圓製造市場已經步入5奈米先進製程及更先進的3奈米製程，對於EUV設備需求更加強勁，舉凡台積電、三星及英特爾訂單就已經讓美系設備大廠訂單滿載，後續又有三星記憶體、SK海力士、東芝及美光等記憶體廠訂單，使EUV設備能見度至少一路放眼到2022年底。

至於晶圓代工及封測廠擴產效應，主要來自於晶圓代工及封測產能全面滿載，當前如台積電、聯電、世界先進及日月光投控等半導體大廠都正在全力擴增產能，以緩解當前的產能不足，這波半導體擴產效應將可望一路延續到2022年下半年，代表廠務工程業者接單動能將可望放眼到2022年。（工商時報

蘇嘉維）