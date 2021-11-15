元宇宙助聯發科站上千元 台股再現11千金

聯發科（2454）股價連3天拉出長紅棒，今（15）日再度登上千元大關，10點半過後放量最高衝上1,030元、大漲47元，漲幅近半根漲停，外資從9月初來至11月12日止，累計買超33,892張居最大功臣。

近期內外資法人對聯發科目標價同步達千元以上，包括元富投顧、永豐投顧、美銀等目標價多在1,200～1,400元之間。近日在元宇宙商機的題材催化下，外資點名聯發科是受惠股首選之一，激勵今日股價重登千元大關，能否再度挑戰5月間所寫的1,185元盤中新高，各界正拭目以待。

台股今(15日)開高走高漲逾百點，外資欽點的元宇宙受惠股聯發科開盤站上千元價位後，截至10點17分，股價均守在千元之上，也讓台股千金股再增加1檔，再現11千金股。

外資分析師表示，目前要斷言元宇宙是炒作還是夢想，或是真實，都還言之過早，但從元宇宙浮現的科技趨勢來看，台積電、聯發科、世芯-KY等與元宇宙關聯深，其中又首推聯發科為受惠股；另外，聯發科預計將在本周發表最新5G旗艦款手機晶片，股價以1010元開出，盤中來到1020元，漲幅達3.7%。

除聯發科，台股千金股包括矽力-KY、信驊、力旺、大立光、譜瑞-KY、旭隼、祥碩、富邦媒、AES-KY、世芯-KY，其中，股王矽力在上周五創下5300元的新高價後，今5300元早盤曾曇花一現。

另外，除了11檔千金股，高價股緯穎目前股價也在900元之上，今盤中一度觸及986元。

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