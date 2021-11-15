元宇宙概念全境擴散 台股早盤漲逾百點

台股加權指數15日開高在17,560.52點，權王台積電（2330）開高在609元，元宇宙投資概念全境擴散，帶動IC設計、光學、記憶體等股價紛紛拉升，貨櫃三雄、航空雙雄等族群也在紅盤之上，電子股占大盤成交比重達七成，台股早盤漲幅擴大逾百點。

大型科技股領漲加上美中將舉行領導人視訊峰會，12日美股四大指數全數收高。道瓊工業上漲0.5％、S&P500收高0.72％、那斯達克收漲1％、費城半導體收高0.8％。

五大科技龍頭皆漲，Meta漲4.01％領先。半導體漲跌互見，美光漲3.69％較優。台ADR部分，台積電漲0.42％、聯電跌0.88％、日月光漲0.93％。

中信投顧指出，台股僅一日拉回降溫，隨即創高重回高姿態，顯示現階段空方並無殺低意願，上周周線順利拉出連六紅，並伴隨指標訊 號翻多加速翻揚，中期走勢延續彈升慣性，亦有利台股守穩高檔震盪。

整體而言，在目前美股創高，國際股市整體表現仍相對平穩下，台股仍有挑戰前高17,633點的機會。

從台股盤中穿越前高幅度收斂，並轉小箱型格局來看，顯示目前多方操作心態偏向守勢，再加上通膨議題再見干擾，台股出現連續大漲的機會似乎不高，因此，操作上宜採區間低進高出，選股仍以具基本面，而技術面處低檔標的為主。

另外,類股普遍收高,惟強弱差異打,其中電子類由半導體、電子零組件類領軍, 非電類則以紡纖、汽車類最具追價力道,惟航運類反向下挫近 4%,資金流竄由小轉大; 三大法人合計買超約 87 億元,其中外資買超約 79 億元,投信買超約 10 億。