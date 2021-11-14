11/15盤前｜星鏈新品FCC過關 供應鏈樂

本日重要投資情報：（1）6檔半導體元宇宙受惠股 大摩首選「它」；（2）百億外資 瞄準華航緊盯台驊；（3）上市櫃驚喜 一季賺一兆；（4）三星李在鎔訪美 將選定晶圓廠廠址。



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星鏈新品FCC過關 供應鏈樂

Space X旗下低軌道衛星通訊星鏈計畫Starlink第二代家用地面接收裝置Starter Kit，獲得FCC認證通過，新款電源供應器、路由器供應鏈啟碁、群電、泰金寶、康舒都已在第四季起出貨，明年第一季出貨量可望放大…閱讀全文

三星李在鎔訪美 將選定晶圓廠廠址

韓國三星電子副會長李在鎔14日由首爾搭乘專機訪問美國與加拿大，預計25日前結束行程返國。韓媒報導，李在鎔此行可能敲定美國新建半導體晶圓工廠的落腳地點，預計此行他將前往新建晶圓廠候選地的德州泰勒市…閱讀全文

上市櫃驚喜 一季賺一兆

台股第三季財報15日全都露，根據統計，近1,540家上市櫃公司（含金控）已提前公布財報，合計單季稅後盈餘突破1兆元、達1.09兆元，累計前三季稅後盈餘2.98兆元，雙創歷史新高，完勝2020全年獲利2.47兆的水準…閱讀全文

母子同樂題材股 雙打進攻 10檔吸睛

母以子貴、母子同樂的雙題材是當前讓台股投資人津津樂道的話題。宏達電（2498）搭上元宇宙（Metaverse）的飛船，連同威盛（2388）也高飛；長榮航（2618）貨運業績創高、邊境解封議題，躍為本月飆股之一…閱讀全文

6檔半導體元宇宙受惠股 大摩首選「它」

元宇宙題材颳起台股旋風外資也關注，摩根士丹利證券剖析半導體產業可望掌握元宇宙發展機會，點出台積電、聯發科、世芯-KY等與元宇宙關聯最深，乃至祥碩、瑞昱、信驊都有受惠空間，個股中又首推聯發科…閱讀全文

黃仁勳欽點 AI自然語言商機夯 5檔受注目

元宇宙話題不斷延燒，除大動作宣示進軍市場的臉書外，輝達（NVIDIA）也將以Omniverse切入元宇宙商機，同時執行長黃仁勳也強調AI虛擬人物的自然語言重要性，將以自然語言學習為基礎搶攻元宇宙市場。法人指出…閱讀全文

百億外資 瞄準華航緊盯台驊

外資帶頭，百億資金從航運股轉進航空股！在華航、長榮航第三季獲利創疫情來單季新高，10月貨運營收創單月新高的激勵下，外資上周合計買超航空雙雄近70億元；尤其是前三季率先轉盈的華航…閱讀全文