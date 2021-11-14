元宇宙旋風 大摩點名六大半導體受惠股

元宇宙題材颳起台股旋風，本土資金不斷在部分硬體供應鏈中輪轉，外資圈不甘寂寞，摩根士丹利證券接連針對下游硬體、半導體提出連接元宇宙的新觀點，尤以台積電、聯發科領銜，半導體族群重量級部隊登場，將元宇宙風向擴散至大型股，最為吸睛。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，儘管現在就要斷言元宇宙究竟是炒作、夢想、抑或是真實，尚且言之過早，惟確實浮現以下六大科技趨勢，激發潛在受惠股的空間：無線虛擬實境（VR）裝置帶動WiFi 7技術、更強大行動繪圖技術、雲端運算基礎建設、眼球與動作追蹤技術、電競PC需求提升、高解析度VR面板亦是成敗關鍵。

事實上，這波元宇宙旋風先聚焦硬體零組件層面，本土資金爭相競逐股本較小個股，大型股反應並不明顯，在針對半導體領域探討之前，大摩其實就先著眼市場最熱硬體產業的VR頭戴裝置，直言這就是進入元宇宙的第一道關卡（the Ticket to the Metaverse），點出組裝、面板、光學等會是供應鏈受惠股，匯豐證券同一時間亦點出VR經過多年努力終於起飛。

然隨摩根士丹利證券剖析半導體產業可望掌握元宇宙發展機會，點出台積電、聯發科、世芯-KY等與元宇宙關聯最深，乃至祥碩、瑞昱、信驊都有受惠空間，提供法人資金往權值股與高價股去處。

大摩欽點的元宇宙大型半導體受惠股，首推聯發科。詹家鴻指出，聯發科在WiFi技術具優勢，近年在WiFi 6產品循環中獲取可觀獲利，儘管WiFi 6循環未結束，WiFi 7卻可望在元宇宙商機找到關鍵應用。物聯網領域中，VR頭戴裝置的系統級晶片將是新成長動能，基於高通驍龍XR1、XR2晶片獲Meta與宏達電採用，推估只要大陸品牌的VR頭戴裝置愈來愈流行，聯發科將可迅速提供類似晶片解決方案。

摩根士丹利證券亦認為，台積電是GPU、伺服器CPU、高速網路晶片等高效能運算關鍵晶圓代工廠，未來也勢必是元宇宙關鍵推動者，不過，先進製程支出偏高的疑慮仍不可輕忽。

詹家鴻也提醒，因為在半導體大型企業營運規模龐大，除非元宇宙發展出更強悍的殺手級應用程式（killer apps）大行其道，不然元宇宙商機2022～2023年對半導體大廠營運占比貢獻還是相當有限。

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