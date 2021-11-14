台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好半導體、PCB等類股

上周台股震盪攻堅行情，周K線連六紅。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：半導體股、PCB股、綠能股、蘋概股、鋼鐵股、金融股、塑膠股、紡纖製鞋股、營建資產股等，研判本周指數將在17,300～17,800點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內利多因素，包含：

1.近期外資轉為買超有利盤勢資金動能。

2.國內疫苗持覆蓋率持續上升，疫情管控佳以及經濟活動恢復。

3.財報公布接近尾聲，個股利空淡化。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.台股MSCI權重持續下降。

2.通膨驅動美國債券殖利率彈升。

3.電子產業逐漸進入淡季影響業績減弱表現。

國票投顧：指數上看17,800點

上周台股指數累計上揚221.23點，各產業類股漲跌互見，以鋼鐵類指數上漲4.57％最強勢，電機機械類指數下跌3.69％最弱勢。國票投顧預期本周指數在17,300～17,800點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：ABF股、IC設計股、WiFi 6股、航空股、散熱股、矽晶圓股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.上市櫃公司的10月營收以3.566兆元創史上最強十月業績，接下來的一周還有許多公司將召開法說會，包含近期關注度上升的光罩、天鈺、元太以及台達電等，預期將釋出營運展望，可望維繫台股熱度。

2.比特幣、以太幣價格雙雙登上歷史新高，加上AMD拿下Meta元宇宙訂單，以及台積電將於高雄、日本設廠，市場題材豐富，預期資金可望持續湧入並帶動相關個股表現。

3.拜習會最快在下周就會登場，透過此次峰會，可望稍微緩解雙方緊張關係，預期在簽證、貿易議題可望取得較多進展，有利金融市場正向表現。