航運股波濤大 專家曝下個最佳波段賣點

其實，不管是大盤指數，甚至許多個股也是如此。長榮、陽明在今年六至七月股價漲到二百元以上時，市場一片樂觀，人人搶當航海王，之後短短三個多月，在股價重挫62%左右逼近年線支撐時，十月份的航運股卻有如過街老鼠一般人人喊打。

美國庫存仍在低檔 運價現在就開始跌的機率很低

但我們卻領先市場，在七月初獨排眾議告知大家短期過熱，二百元以上喊賣長榮、陽明。十月份股價在年線八十幾元時，連兩期(1103、1104期)在周刊專欄雪中送炭告知十一月中第三季財報公布之前，至少挑戰季線上下甚至半年線壓力區。如今長榮、陽明果然在第三季財報利多帶動下，股價已從年線分別大漲44~48%來到季線至半年線壓力區。

目前市場仍有許多專家和投資人認為塞港問題將解決、運價將暴跌，而一路從八十幾元看壞甚至放空航運股至今。但如果現在運價就開始暴跌，代表背後許多產業終端需求將急凍，許多產業個股包括電子股也都隨時準備崩跌，不過目前美國庫存仍在低檔，故此機率很低。

所以客觀來看，現階段運價頂多小幅拉回，但仍可撐在相對高檔至明(2022)年第一季到上半年。明年中以後，才須提防塞港問題和緩，運價開始拉回慢慢回歸正常。

因此，在貨櫃航運股的操作上，建議持有者在第三季財報利多公布後，可以先做一個較大幅度的往上分批獲利調節，高檔套牢者記得高出低進作價差，來降低你的持股成本，才能趕快解套獲利。

未來只要第四季至明年第一季運價仍然撐在相對高檔，那麼第四季獲利將不輸於第三季，明年第一季甚至上半年獲利將較今年上半年大幅成長，明年獲利仍有機會與今年相當甚至更好。

短期漲多拉回整理完畢 還有一波解套波行情可期

剛好配合過陣子季線慢慢扣低而有機會走平甚至翻揚，如此則短期漲多拉回整理完，就還有一波較大的解套波行情可期。

除非運價在第四季提前暴跌，那近期獲利出後就不準備再買回來，但此機率目前看來較低。否則航運股另一次最佳波段賣點應該是在明年上半年。