專家指路 善用定期定額四原則 退休不愁

隨著平均壽命持續上升，完善退休金準備已成為民眾不得不提早面對的重大議題。集保結算所業務委員林政村指出，定期定額是長期累積資產的良好策略，搭配「選擇具波動性且景氣循環的市場」、「紀律扣款」、「停利不停損」、「低點不停扣適度再加碼」四原則，可以創造更佳的投資報酬。

由金管會證期局指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「2021投資新趨勢系列講座」，13日在台北舉辦，邀請林政村與財經專家夏韻芬，分別針對「退休準備平台」及「市場趨勢及投資策略」，進行專題演講。

林政村指出，準備退休規劃時，普遍都會面臨到長壽、健康、通膨、投資四大風險，平均壽命愈來愈長，若退休金準備不足，健康程度若欠佳，對退休後生活品質會造成很大影響。

另外，近40年間全台每人每月的平均消費支出增加了7.5倍，通膨會導致退休金的變相縮水，而在投資市場、標的甚至是個人判斷上都有虧損可能。因此，具有報酬穩定、降低四大風險的投資方式至關重要，定期定額為長期布局的良好策略。

林政村進一步說明，退休準備時間長，且無法預測投資的最佳時機點，以及缺乏第一桶金，透過定期定額，可以逐步累積資產，同時也能夠花費最少時間研究財經功課。

林政村也提出，定期定額的四大原則，包括「選擇「具波動性且景氣循環的市場」、「紀律扣款」、「停利不停損」、「低點不停扣適度再加碼」，藉由每次投資固定金額，長期下來可以發揮微笑曲線的優勢，發揮降低買進成本效益，並有效降低投資風險。

夏韻芬則表示，面臨通膨時代「萬物皆漲」的情況下，必須要具備正確的投資觀念，以及挑選適合的投資理財工具，才能讓資產的累積速度足以超過物價漲幅，建議將目光放長放遠，留意零接觸、遠距醫療、減碳三大新趨勢。