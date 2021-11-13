16檔元宇宙新焦點 崛起

投資概念「全境擴散」！台積電、華邦電等近一周獲法人買超逾千張

臉書創辦人祖克柏將公司更名、宣稱將以元宇宙為發展新核心，特斯拉執行長穆斯克陸續將人送入太空、火星殖民不是夢。在兩人推波助瀾下，元宇宙題材愈來愈夯，投資人紛改搭宇宙船，法人也擴大概念股的買超部位，包括台積電、欣興、台達電等16檔新元宇宙（Metaverse）概念股順勢崛起，成為台股新焦點。

市場專家篩選，包括台積電、華邦電、欣興、合晶、南紡、元晶、帆宣、廣達、同欣電、宏達電、華擎、中光電、玉晶光、台達電、希華、驊訊等16檔個股，具有新元宇宙投資概念題材，法人近一周買超逾千張，行情看旺。

第一金投顧董事長陳奕光指出，元宇宙投資概念已「全境擴散」，投資人可採取「Metaverse」投資法，從Material（原物料）、EV（電動車）、Telecom（通訊衛星）、Aerospace（航太）、VR、Energy（能源）、Recovery（復甦）、Server（伺服器）、Estate（房地產）九大族群中，擇優布局。

以電動車為例，特斯拉（Tesla）率先導入第三代半導體SiC材料於MSOFET元件，成功利用SiC開關快速、高電源轉換效率特性節省電池，也節省電容電感和模組空間，使電動車成本下降。

全球國際半導體大廠目前皆大幅擴產SiC產能，其他電動車品牌也將爭先恐後導入SiC應用，預計SiC概念股未來將水漲船高。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，元宇宙題材百花齊放，真正核心是半導體，不同科技大廠的元宇宙概念不盡相同，策略也不一樣，但大致歸納為三類：一是社群遊戲APP平台3D化：例如META、Amazon、Steam、ROBLOX等。二是進入元宇宙的載具：VR、顯示器。三是以半導體建構宇宙基礎：包括輝達（nVidia）、超微（AMD）、伺服器。他認為，台灣向來以硬體代工見長，可望同時在這三大領域都獲得商機。

台新投顧副總經理黃文清則表示，進入第四季中段，財報公告近尾聲，直至農曆年前可視為財報空窗期，相對有利於多頭。

在電子產業部分，晶圓代工產能供不應求，加上產業旺季與漲價效益，第四季營收可望再創新高。半導體大廠產品組合持續優化，將推升毛利率，加上元宇宙題材加持，行情長線看好。