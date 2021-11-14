押寶元宇宙忽略2重點 小心錯過真正賺錢公司

受惠於「元宇宙」（Metaverse）題材爆紅，近期許多「元宇宙概念股」，紛紛搭上順風車，股價一路高歌猛進，而其中最受投資人矚目的，莫過於近年專注於虛擬實境（VR）產品的宏達電（2498）。

值得注意的是，根據國際數據資訊（IDC）觀察，今年首季，臉書（Facebook）旗下頭戴式裝置品牌Oculus，在全球VR裝置出貨量中，占比直逼3分之2，緊追在後的，則是中國業者大朋和Pico；在此態勢下，台廠想站穩腳步，從元宇宙商機中，分得一杯羹，似乎是個不小的挑戰。

一、留意公司營運表現 是否有特殊利基？

中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧分析，品牌和代工，是台廠參與元宇宙商機的可能途徑；某些品牌業者，確實較早進入VR裝置市場，但由資策會今年發表的調查結果可得知，持有VR裝置（包括Oculus、Sony等各家廠牌）的消費者人數，還不到5%，「未來誰能成為（VR）品牌佼佼者，仍有待觀察。」

代工方面，張圭慧表示，過去3年，VR裝置全球出貨量，平均每年約500萬台左右，雖然2021上半年有明顯成長；但，就算達到IDC樂觀預期的800萬台，仍無法創造足夠基礎，支撐代工規模。

國泰證期顧問處經理蔡明翰也強調，元宇宙的概念，會在市場上發酵，主要是因為臉書大力投入該領域，雖然新冠肺炎疫情爆發以來，遠距辦公、線上會議，變得更為常見，有那麼一點元宇宙雛形的味道，但「距離（元宇宙）實現，還很遙遠。」

蔡明翰提醒，現階段，市場瘋炒的某些「元宇宙概念股」，共通點就是營運表現不好、甚至虧損，且股價低迷很久，「未來若元宇宙實現，這些公司還在嗎？就算還在，要做相關裝置，公司有特殊利基嗎？」

「現在3C裝置這麼多，應用端這麼多，你都無法獲利，競爭力可能有問題，未來就算國際大廠要做元宇宙相關裝置，人家也不一定找你。」蔡明翰說。

二、從美股看出端倪 哪些台廠有直接關聯？

對於真正有機會在元宇宙商機中受惠的類股，張圭慧和蔡明翰都認為，可從美股看出端倪。除了帶頭投入元宇宙的臉書之外，包括輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）等長期聚焦人工智慧、邊緣運算的業者，也競相參與該領域。

在具體投資方向上，蔡明翰直言，「要嘛平台（臉書），要嘛半導體，VR目前還言之過早。」張圭慧亦稱，「VR只是（元宇宙）表象，但半導體是基礎工程所需。」

事實上，元宇宙並非全新概念，只要看過電影《一級玩家》，多少可以想像，元宇宙是怎麼回事。張圭慧指出，想實現元宇宙，軟硬體搭配所帶來的消費者體驗，仍有許多問題待克服，「例如，VR裝置戴久會不會頭暈？雙眼看到的畫面，協調性如何？配備、內容，缺一不可，發展時程上，還有一些不確定性。」

相較之下，半導體在各個領域的應用，已有足夠的獲利能力。張圭慧認為，待元宇宙發展成熟後，半導體產業，也有機會受益，「投資上，做這樣的布局，是比較務實的選擇。」

蔡明翰預期，未來元宇宙相關裝置，若能普及化，台廠在代工這一塊，就有機會，「假如5年、10年後，元宇宙實現，鴻海（2317）、台積電（2330），一定能受惠。」

明年台股獲利引擎 半導體依舊看俏

根據資策會估算，2021年全球半導體市場規模，達5509億美元，成長率為25.1%；展望2022年，預計市場規模將成長10.1%，至6065億美元；其中，新興應用發展，將驅動半導體元件長期需求。

另一方面，由工研院資料可得知，今年台灣半導體設備產值為新台幣1167.7億元，成長幅度達28.7%，估計2022年，將再成長5%，至1226.5億元。

基於對明年半導體市場的樂觀預期，張圭慧認為，2022年台股的獲利引擎，還是在科技股；其中，半導體表現會相對出色，預期5G滲透率拉升、資料中心（Data Center），以及車用需求，都將成為帶動半導體成長的因素。

整體來看，元宇宙的前景，仍充滿不確定性，投資人在「押寶」某些「元宇宙概念股」前，務必留意公司基本面表現，以及這檔股票和元宇宙「直接受惠股」（例如臉書、輝達、英特爾等）之間的關聯性，透過這2項條件篩選，才有機會找出受益標的，創造更值得期待的投資報酬。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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