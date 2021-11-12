航運三雄前三季獲利出爐 股價遭水手質疑

航運三雄萬海、長榮、陽明第三季財報已全部公布，前三季獲利驚為天人，超乎市場預期，然儘管營收獲利表現亮眼，股價仍舊疲軟不堪，並未受到激勵，有網友也質疑，航運利多不漲，一堆虧錢的漲翻，「台股真是一點邏輯都沒有」、「台股真的笑死人」。

受惠海運市場供需瓶頸猶存，萬海、長榮、陽明第三季財報盡繳佳績，前三季獲利表現極其亮眼，前三季萬海營收1573.61億元，年增192%，EPS為28.37元；長榮營收為3334.01億元，年增134.15%，EPS為30.27元；陽明營收則為2310.06億元，年增119.49%，EPS為32.73元。

航運自7月高點一路下探，貨櫃三雄股價迄今仍委靡不振，儘管塞港、缺工情形不斷上演，運價維持高檔徘徊，三雄營收屢創新高，然而股價不但並未因此受到激勵，還不斷下挫，前段時間三雄難得止跌反彈，昨日又大幅回落。長榮今（12日）上漲1.83%，收在111.5元；陽明小漲0.47%，收在106.5元；萬海則跌約0.31%，收在159元。

前三季營收全部出爐，許多網友看了驚呼不已，但對如今股價半死不活的航運也唏噓不已，「獲利嚇死人，股價笑死人，台股真是一點邏輯都沒有」、「台股無理性」、「基本面對貨櫃沒用了，都算出來的東西，沒有夢不會漲」、「台股真的笑死人」、「台股不需要賺錢的海運」、「營收好，但主力不買帳，愛買給慘戶買」、「這都看主力大戶心情，基本面已經鈍化了」。

長榮總經理謝惠全5日表示，海運市場好壞視供需情況而定，今年的供給成長、需求成長很接近，但塞港情形持續，依舊是供過於求，所有航線都在歷史高點，這對船公司營運是正面挹注。法人預估貨櫃三雄全年獲利可賺逾3個股本，明年發放股利將成市場焦點。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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