寶鋼、河靜鋼相繼開低盤 鋼鐵股臉綠

繼大陸寶鋼調降12月盤價，每公噸普降人民幣200～300元，台塑集團的越南河靜鋼廠今日開出明年1月盤價，持續開低盤，其中熱軋降每公噸40美元；隨著寶鋼、河靜鋼相繼調降盤價，使得中鋼(2002)即將於下周一開出的12月內銷盤價面臨壓力，若是開低，將是18個月來首度降價。

雖然歐美鋼價行情仍然堅挺，但大陸寶鋼調降12月盤價，包括熱冷軋、厚板等主要鋼品，每公噸跌人民幣200～300元，這是寶鋼自7月以來首次降價。

繼大陸寶鋼調降12月盤價，越南河靜鋼也再降明年1月內銷盤價，在10月的基礎上，熱軋每噸調降40美元，線材為平盤；交期落在今年12月至明年1月間。

短期來看，大陸因限電限產，鋼鐵需求減緩，鋼價走跌，目前歐美鋼價也有走緩的趨勢，使得第四季鋼市旺季效應不顯著，受到大陸寶鋼、越南河靜鋼相繼降價，中鋼將於15日開出的12月內銷盤價面臨壓力，一旦降價，將是中鋼自2020年7月以來首度降價。

展望明年，業者普遍看好明年美國及其他多國的基礎建設計畫逐步開展，台灣也持續推行前瞻基礎建設計畫，將帶動用鋼需求再成長，因此對明年接單表現繼續保持相對樂觀的態度。

受到中鋼12月內銷盤價可能轉跌，鋼鐵股今日表現相對弱勢，中鋼早盤上攻後即翻黑，中鴻(2014)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)等也都是衝高後下跌。

（時報資訊 沈培華）