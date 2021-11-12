11/12上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（11/12）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鋁質電解電容器大廠立隆電（2472）董事會通過今年前三季財報，累計今年前三季合併營收72.64億元、年增27.94％，因營業毛利率、營業利益及營業外收入淨額，同步增加，稅後盈餘7.18億元、年增31.49％，因股本放大緣故，EPS4.5元，略優於去年同期的4.2元。

2.中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達-KY因具節能的螺桿機等產品銷售亮眼，內外銷均有斬獲，第三季從去年同期0.88元增加至1.06元。

前三季EPS由去年同期1.46元增至2.08元，逐漸回到疫情前水準。力達表示，力達10月營收拜外銷增長，年成長近一成，將持續參展，拓展外銷市場訂單。

3.第3季國內疫情趨緩，房市遞延買氣湧現，信義房屋(9940)擺脫第二季的疫情衝擊，預售屋及中古屋協助客戶成交的表現均有所成長，推升第3季營收及獲利同步成長，每股盈餘0.98元，前3季每股盈餘達2.27元。

4.保瑞(6472)Q3營收獲利續創新高，在國際委託研發暨生產服務CDMO的併購綜效持續發酵，多項合作計畫進行中；輔以康是鉀持續性藥效錠(Const-K)與瑞多寧緩釋膠囊(Numient)分別取得健保藥價給付資格，毛利率較第2季回升1.5個百分點至29.93%，EPS2.02元，前3季EPS 9.01元續創新高。

5.雲豹能源(6869)今年7月入主煒盛廢水處理公司，近期好事頻傳，日前奪得「臺北市污水下水道場站設備更新工程」2.5億元標案，另外位於桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程舉行啟用典禮。桃園市長鄭文燦、桃園市政府水務局長 劉振宇、煒盛廢水處理公司董事長 張家豪等貴賓一同與會。

6.世德(2066)、和勤(1586)公布第3季財報，世德單季稅後淨利0.59億元，年增112.7％，為9季來最高，每股盈餘為1.65元，單季獲利超越上半年的1.43元。和勤第3季稅後淨利0.28億元，年減28.98％，每股盈餘0.34元。

7.奇力新(2456)前3季每股盈餘為4.12元，累計前10月合併營收為146.94億元，日前國巨(2327)及奇力新臨時股東會通過雙方合併案，以奇力新公司普通股1股換發國巨普通股0.2002股，由國巨取得奇力新100%股份，經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定2021年12月30日為股份轉換基準日。

8.針對2022年農曆過年9天假期，礁溪長榮鳳凰酒店推出「金虎納福」春節住房專案，即日起至11月15日止預訂一泊二食可享早鳥優惠，20坪套房早鳥訂房85折，並有澎湃的新春料理饗宴、熱鬧滾滾的舞獅與財神爺迎新春、一年一度的鳳凰市集，適合全家大小一起到礁溪走春泡湯，歡樂團聚過新年。

9.受惠亞太區域市場與全球外銷市場並重的「雙軌成長策略」執行綜效，特殊學名藥廠美時(1795)前三季每股盈餘已超越去年全年，達到4.54元，創歷史新高。美時第3季受惠於毛利率較高的外銷癌症用藥產品貢獻比例逐步提升，毛利率創近6季新高、達45.3%，營業毛利為13.85億元，年成長10.3%。

在營業毛利成長帶動下，營業利益年增32.4%、達5.83億元，營業利益率更達到19.1%，分別較第2季及去年同期提升1.6與3.8個百分點。第3季每股盈餘為1.34元，年成長16.5%。

10.旭然(4556)台灣、美國地區銷售暢旺，並推進材料、口罩事業多元業務銷售表現，第3季合併營收達新台幣1.56億元，稅後淨利650萬元、每股稅後盈餘(EPS)為0.15元。