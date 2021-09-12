長榮航腦粉買到百張 心中目標價曝光掀熱議

去年開始各國為因應疫情採取多項封鎖措施，航空產業遭受重挫股價大跳水，但有投資人持「別人恐懼我貪婪」的想法，趁大跌之際逢低買進，有1名女網友從去年開始買進長榮航，如今存到目標數量的100張，隨即她透露看好「雙航」復甦後股價上看50元，引發網友評價兩極戰翻。

1名女網友曾於7月初時在社群平台Dcard發文，表示自己從去年長榮航大跌的時候，就開始從1張約10元慢慢存，計畫存到100張，然後一路放到疫情結束。

1名女網友存到100張長榮航。圖／摘自Dcard

如今時隔約2個月，原PO再度發文表示終於存到了100張長榮航，均價15.94元，一度未實現獲利高達70萬，目前僅剩13萬，但並不打算脫手；她表示，每次跟親朋好友提起此事，免不了被冷嘲熱諷，眼見目前疫情嚴峻，全球解封遙遙無期，已經做好長期抗戰持有很久的準備了。

原PO透露，看好雙航復甦後股價會達到50元以上，這次是航空業有史以來最嚴重的一次，在疫情爆發一度下殺至7、8元，但之後股價回升，在這麼嚴峻的情況還能在17元附近徘徊，隨著解封後，儘管沒有馬上賺錢，應該也會炒個題材，因此很有信心復甦後，長榮航能夠突破新高。

貼文一出後，底下留言評價兩極，有人看好航空有望受惠解封題材，喜迎一波漲勢，「我也看好雙航，買之前就有心理準備要抱長期了」、「支持你，只要疫情趨緩一定會暴漲」、「之前海運大家也沒想到可以衝那麼高，相信長榮航會衝上去，只不過可能還要等個2-3年」、「雙航我也是低點持續買進」。

但也有不少人認為，儘管疫情復甦後需求上升，但人力、油價這些成本都是問題，「怎麼估的估到50」、「油價跟運價」、「到時候真的復甦，運費是要下降的，而且人力成本也會提高，終究要回歸均值」、「個股風險大」。

（中時新聞網 蔡宗倫）