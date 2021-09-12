低檔區挖寶 中鋼準備動起來?航運還有救?

台股進入高檔震盪的局面，而近期類股輪動相當迅速，前波大漲的台積電及聯電帶動人氣向上，但中小型電子股則出現高檔滑落的狀況！修正已久的航運類股上週出現反彈，尤其國際運價持續大漲，航運股有沒有機會再起風雲？

不過，就加權指數來說，一段時間都處於月線之上及八月初高點附近的震盪盤勢，而在國內疫情有再度放大的影響之下，目前市場變數就比較難以預測了。

在Delta病毒影響之下，全球經濟在第四季有下修的可能，以台股下半年的產業面觀察，電子股出現旺季不旺的可能，並且有可能出現第四季下修的狀況，這是產業面我們必須要關注的議題，但傳產來說首要還是航運及鋼鐵，以航運股而言，無論是貨櫃股或散裝航運，其報價都是持續向上，但股價目前卻在低檔震盪，未來趨勢值得關注。

所以，就選股面，股價低檔區變得非常重要！我們在策略上對於個股要買低不買高，找產業趨勢長期向上但是股價位置相對低位階，這難度頗高！目前僅看到鋼鐵股的中鋼(2002)有這樣的契機，但換個方向來想，指數在高檔，那麼期貨操作就有相對的機會！期貨操作，貴在轉折與波段，在變局時刻抓指數轉折，也就能創造行情波動的獲利機會！

誰是第三季末之後的主流？ 鋼鐵族群可注意

鋼鐵股整理一段比較長的時間，就股價來說相對低基期，像是中鋼股價甚至還沒有脫離整理區間，而近期鐵礦砂報價持續下跌，主因來自於中國的限制進口，但是在全球基礎建設趨勢之下，鋼胚的報價卻維持高檔震盪，這樣一來，鋼鐵股的利差擴大就相當有機會。

以中鋼來說，生產產品的鋼胚價格維持高檔，但是原料的鐵礦砂價格卻下跌，那麼中間的獲利空間就出來了，所以就中鋼的第三季預估表現來看，有機會更優於上半年的表現。

至於整理許久的航運股，也要相當留意，而國際運價指數包含SCFI指數及FBX指數都持續上漲創高，下半年旺季來臨，運價易漲難跌，而台股貨櫃股經過修正過後，投資價值浮現，目前則是各位投資朋友可以好好檢視貨櫃股今年營運展望及投資價值的關鍵位置！

（文章來源：理財周刊、文：錢冠州）

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