別人恐懼時我貪婪 專家解析台股操作重點

股神巴菲特常說，當別人貪婪你要恐懼，當別人恐懼時我們反而要貪婪！當七月中台股創下18,034點新高時，市場一片樂觀紛紛上看19,000~21,000點，外資卻在台指期加碼空單至3.5萬口上下，當市場開始提前反應Fed可能將縮表、貨幣寬鬆政策將退潮的短期衝擊，短短一個多月台股跌到16,248點，共大跌1,786點，市場多數人果然又開始恐慌害怕賣股時，外資台指期空單卻已獲利回補剩2.06萬口，隨即8月23日台股就拉出一根400多點長紅來到十日線上下。

縮表不會崩盤 確認縮表日期也是利空出盡

我們亦多次明確告訴大家，Fed縮表不會崩盤，因為代表未來景氣仍是往上看，但可能會造成短線較大震盪，指數回檔愈接近年線支撐，愈不要和市場一樣愈看愈空，台股隨時會進行短期較大反彈。

因此接下來看法仍不變，短線遇十日線壓或有震盪，不過短期較大壓力應該是在月線至季線上下17,100~17,350點。後續可留意8月26日全球央行年會鮑爾的談話，以及9月23日Fed利率決策會議，若因Delta疫情而延後縮表對短期是利多，若確認縮表日期到時候也是利空出盡，因近期股價早已下來反映。

短期反彈完應該仍要進行劇烈震盪整理，半年線至年線間或差一點回測年線上下，之後波段仍是往上看，所以現階段操作重點仍是在選股以及資金的控管。

整體第三季優於去年同期

鴻海(2317)日前在法說會上指出，第二季稅後EPS為2.15元，累計上半年EPS為4.18元。展望第三季，在消費智能產品類別，因為第二季營收基期較高，進入第三季新舊產品交接期，這類別營收將比第二季略為衰退，但較去年同期強勁成長。

在雲端網路產品方面，受惠雲端服務供應商(CSP)進入旺季，加上伺服器需求成長，預估雲端網路產品線將比第二季成長，不過較去年同期衰退。至於高毛利率的CSP出貨是季對季、年對年都會強勁成長，今年CSP出貨將年增雙位數。

電腦終端產品類別方面，第三季將季成長，但年增率下滑。至於元件及其他產品類，因連接器鏡頭模組出貨量大幅增加，第三季將較第二季大幅成長，也將較去年同期成長。所以整體而言，第三季略持平於第二季，但優於去年第三季，法人估鴻海全年EPS為9.5元上下。

至於電動車領域，鴻海董事長劉揚偉表示，汽車零組件部分，預估今年營收將超過一百億元，年增40%，且明年成長速度會更大，主要是機構件等汽車電子產品業績，而鴻海下半年也將宣布與歐美大廠合作汽車電子系統模組類的好消息。

（文章來源：理財周刊、文：王信傑）

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