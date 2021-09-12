車用晶片結帳賣壓擴散 缺貨未解上肥下瘦

加權指數進入9月，一開始便面臨7月9日收盤價的17,661點壓力，這道壓力比較特別的地方是，在這道頸線之上，是單日量維持在5,500~6,600億元的大量套牢區，碰巧的是，9月6日盤中見到17,633高點，收十字黑Ｋ，當日投信賣超12.53億元，隔天接著賣超15.59億元，罕見的大動作，讓7至8月炒作馬來西亞無限期封城的車用晶片相關個股大跌，尤其是單單MCU大廠的新唐兩天就賣超11.14億元，跌16.31%，8月的漲幅幾乎全數回吐。

小心投信結帳賣壓蝴蝶效應

在台積電8月20日無預警的漲價，沒見到MCU廠商跟漲，落實市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕IC設計廠商的毛利率的議題，於是在新唐遭到投信結帳的衝擊下，其他MCU廠商也跟跌，例如迅杰跌-6.57%、盛群跌5.06%、凌通跌3.21%。

由於新唐太具指標性，所以當新唐出現籌碼鬆動的急跌後，市場擔心投信的結帳賣壓是否提前開跑。第三季一開始投信就大賣貨櫃三雄，統計7月份投信共賣超長榮96.11億元、陽明64.95億元、萬海9.25億元，然後開始轉向車用晶片概念股布局，其中新唐從7月6日到9月2日為止，投信共買超44.03億元，而9月6日至7日的賣超就佔了4分之1之多，如果比照貨櫃三雄七月份的賣法，那新唐的投信減持才剛開始，因此要特別留意車用晶片的結帳賣壓，產生蝴蝶效應擴散到中小型電子股。

從投信進出表發覺集中調節IC設計，例如聯發科、茂達、聯詠、晶相光、致新、智原、晶豪科、天鈺、創惟、敦泰等，其中比較特別顯眼的是電源管理IC。電源管理IC生產不需要太先進的技術，它比那些最先進的記憶體和感測器都便宜，卻是任何電子產品都需要順利傳輸電力的關鍵零組件。但是日本東芝公司最新表示，因為原材料短缺和需求超過產能，該公司在未來一年很可能仍無法滿足市場對電源控制晶片的需求。

汽車晶片被中國通路商炒翻天

MCU(微處理控制器)是汽車晶片中占比最大的一塊(約占30%)，也是此次汽車晶片缺貨的重災區，從去年底開始這大半年時間，汽車晶片價格動輒上漲了幾十倍，甚至上百倍。目前車用晶片缺貨的種類仍然相當多，擴及各種製程，例如十二吋的車用MCU與影像感測器(CIS)，八吋的車用微機電系統(MEMS)、分離式元件(Discrete)、高功率電源管理IC(PMIC)與顯示驅動IC(DDI)等。

2020年10月20日，日本旭化成微電子株式會社(簡稱AKM)晶片廠起火，這在很多人看來這只是一場普通的工廠起火，但對通路商來說，這是一個重要的信號──汽車晶片可能要漲價了。

對中國晶片通路商來說，藉著突發事件進行價格炒作是一種行業常態，並不奇怪。2009年全球走出金融危機，當時晶片市場需求在短期內大增，德州儀器的晶片就被爆炒，很多中國通路商在那波行情實現了財富自由。

所以當AKM失火後，原本市場上貨不多的AKM晶片開始漲價，起初先從幾倍開始報價，發現客戶能接受後，大家就開始一窩蜂的往上報價，當通路商發現客戶都能接受加價，接下來就是一天一個價了。

加強防疫 汽車復甦需求超出預期

要知道，中國通路商的炒作非常的快又狠，有句話形容：「小孩子才做選擇」，沒錯，當AKM在中國市場沒貨後，部分通路商發現海外的報價有明顯的落差，於是把握這個千載難逢的機遇，很快決定下一步就是「到海外市場掃貨，賺時間差」。原本是2至3倍價格，現在是20至30倍價格，一下子就把AKM的產品炒作起來了。

有了AKM的經驗後，很快意法晶片價格快速上漲，從3、4塊(人民幣，下同)漲到了十幾塊。炒作的晶片從AKM、意法絕大部分汽車晶片，德州儀器、恩智浦、博通等產品都變成了高價的搶手貨。

由於疫情影響供應鏈整合，短期內晶片產能不足無法改變，民眾加強防疫採「棄大眾運輸、改獨自駕車」的措施，使汽車復甦的需求超出預期，許多廠商搶搭新能源造車潮，造成晶片額外的需求增加，導致越來越多汽車晶片出現缺貨。於是農曆春節過後一顆幾十元的晶片漲到了100、200，後來又漲到了300、400，現在都漲到800、1,000元了。

供需配置不當 缺貨遲遲未見緩解

COVID-19疫情爆發後，全球大多數國家在同一季度裡實施大規模的封城鎖國，車廠和一級代理(Tier 1)對市場需求信心不足，誤判局勢、下單意願不強，甚至還出現了取消訂單的情況，後來各國政府強推救市方案，經濟Ｖ型反彈，又再追加訂單，可是很多晶片產能都留給消費電子了。晶片下訂單最起碼要提前幾個月，這也是車用晶片供需錯誤配置遲遲得不到緩解的根本原因。

全球前五大汽車半導體供應商意法半導體表示，今年第二季車用晶片訂單依舊強勁，需求仍遠高於意法現有的產能規劃，今年只能滿足客戶總需求的70%，目前訂單能見度已經長達18個月，隨著公司投資21億美元擴充產能，明年可望滿足客戶總需求的85~90%，但晶片供需要到2023年上半年才會逐步恢復到正常情況。

針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格飛漲等問題，中國官方出手表示對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷商立案調查，但雷聲大、雨點小，原因在於晶片廠不直接把產品交到最終客戶手裡，而是先轉到香港，從香港發貨給中國內地的客戶，所有晶片交易都是美元交易，金額往來都在海外帳戶，中國也難追蹤調查。

多年來晶片原廠把貨提供給Tier 1，Tier 1主要是博世、大陸等知名汽車零組件供應商。Tier 1扮演非常關鍵角色，他們負責收集車廠的需求，並且與晶片原廠進行溝通訂貨，最終通過一級代理的分銷管道把產品提供給車廠。

整體需求仍然緊俏

Tier 1有自己的分銷管道，產品在最終到達終端用戶手裡之前，還得經手5、6個通路商，這種複雜多層次的分銷管道，提供了通路商炒作晶片的空間，而且不容易追蹤。

所以六月份開始汽車晶片價格維持高位，雖然不再上漲，甚至某些型號價格出現下探，但整體來說需求依然很緊，還看不清轉折何時出現。

有一種觀點認為，汽車晶片缺貨會在今年下半年緩解，台積電屬於這派；另一種聲音則認為汽車缺芯要到明年中或者後年結束，充滿極大不確定性，車廠大多屬於這派。

（文章來源：理財周刊、文：洪寶山）

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