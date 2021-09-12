台股續攻17,600 聚焦兩關鍵

上周台股季線失而復得，10日加權指數在外資買超149億元效應，收高17,494.57點，雖然周K線收黑，但指數站回季線上。台股本周續攻17,600點上反壓區，聚焦台積電除息及航運股續強力道兩大因素。

上周三大法人合計買超180.2億元，其中外資周買超276.2億元，本土兩法人均為調節，投信周賣超23.8億元，自營商周賣超更達72.1億元，但10日三大法人淨買超180億元，分別是外資買超149.6億元、投信買超4.5億元、自營商買超25.7億元。外資期貨市場也減持空單，10日台指期空單部位1萬4,302口，較3日的近兩萬口，周減持空單5,514口。

10日上市櫃公司完成8月營收公布，將反應在13日盤勢及個股行情，本周首要觀察台積電16日除息2.75元的前後走勢，台積電在連兩周累計上揚12.32％後，上周僅微漲0.32％，但上周外資仍買超2.49萬張，台積電能否順利填息攸關大盤續漲以及突破17,600點上反壓區。

其次前周航運股指數大跌9.85％，上周10日貨櫃航運三雄轉強，當日外資各買超長榮2.325萬張、陽明5,710張、萬海3,964張，使得周航運股指數轉漲3.44％，在近期盤勢成交低量能以及缺乏多方指標股，航運股續強力道也攸關市場買氣匯集及盤勢表現。

康和證券投資總監廖繼弘指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表達通膨是暫時的，升息並非迫在眉睫，減緩金融市場壓力，但Fed和歐洲央行相繼要縮表，加上美8月非農就業人口增加不如預期，多少仍影響股市，道瓊指數轉弱跌破季線，S&P500指數破月線，那斯達克指數破10日線、但還在月線上，費半指數守住月線反彈回10日線上，盤中高點彈近今年高價區，科技指數相對較強，台積電及聯電ADR強勢，電子股指數拉回破季線後隨即彈上季線，9周KD值向上趨勢較大盤強勢，有利電子股表現。