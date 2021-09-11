外資火力集中晶圓雙雄 供應鏈有望落底反彈

外資大買晶圓雙雄，市場紛紛調高台積電評價，號稱半導體「軍火商」的利基設備供應鏈蠢蠢欲動，其中技術門檻高的先進封裝設備，別具優勢。

近期美國眾多經濟數據已出現疲態，加上聯準會主席鮑爾八月二十七日在央行年會中的鴿派談話，聯準會延後縮減購債規模時間逐漸成為市場共識，激勵市場情緒提升，資金風險偏好提升，大舉重返風險性資產，推升全球股市向上走高。

根據理柏數據，截至九月一日的近一周全球股票基金獲得一九一．九億美元的資金淨流入，創六月二三日以來最大單週流入規模。其中，美國股票基金淨流入一一六．四億美元，亞洲基金淨流入十五．四億美元。在產業分類中，科技類股基金連兩周獲得最多資金淨流入，單周十六．四億美元，創六週來最大單週流入。觀察以科技股為主的台股，同樣受惠此資金流向的新變化，同期間外資買超台股六三三億元台幣（約二三億美元）。

外資火力集中晶圓雙雄

在六三三億元買超金額中，幾乎都集中在晶圓雙雄，台積電（2330）買超四○八億元，聯電（2303）買超一○三億元，兩檔股票就佔了買超金額的81％，遠超過在台股的權重。探究其原因，除了反應晶圓代工漲價、獲利上修所帶動的外資回補買盤外，兩者與其在美股掛牌的ADR價格處於折價狀態，加上台幣轉升值，出現讓外資套利又賺匯差的上下其手機會。

台積電及聯電分別獲得外資自八月二四日起連十買及八月二十五日起連八買力挺下，股價最大漲幅分別達12.7％及23％，改寫半年新高及二一年來新高。如果未來全球資金流向維持目前方向，股價短線漲多休息後，仍有機會再展開新一波漲勢。

母雞帶小雞效應 供應鏈有望落底反彈

台積電股價持續走高，勢必對台積電供應鏈評價回升會帶起母雞帶小雞的效應，吸引資金轉進帶動輪動行情。近期台積電不僅積極在海外設廠，也頻頻傳出將在台灣高雄蓋新廠，三年資本支出一千億美元的擴張計畫也會逐步落實，對於廠務及設備訂單需求只會有增無減，供應鏈營運成長可期，成為台積電擴張計劃的優先受惠者。

不過，台積電為了提高毛利率雙管齊下，晶圓代工費漲價的同時，也對供應鏈砍價以降低成本。受砍價利空雜音干擾，供應鏈近期股價表現相對落後，卻也可視為利空測試底部支撐的機會。考量台積電付款慣性，廠務及設備供應鏈營收認列高峰多集中在下半年，又以第四季為大宗，隨著時間越接近年底，股價越有機會反應營收走高，出現落底反彈的漲升表現。

毛利率反映競爭力

至於供應鏈未來獲利率表現受台積電砍價影響有多大？或許可從各公司的毛利率高低的角度去判斷，毛利率越高就表示本身技術含量越高、競爭者越少，可取代性越低，台積電較無法透過其他供應商的訂單比重調整來壓低報價。同樣地，毛利率高於同業均值，也表示技術能力高於同業，被砍價的空間就會低於同業。

由於這些廠務及設備廠不會只有台積電一家客戶，砍價對獲利衝擊僅佔部分營收，加上營運也會受惠全球晶圓代工擴廠潮及全球半導體本土化的產業趨勢，公司整體訂單需求持續成長的趨勢確立，獲利成長趨勢也會跟著確立。

封裝設備成長性 大幅優於整體市場

根據國際半導體產業協會(SEMI)數據顯示，從半導體工廠的開工建設件數觀察，今年及二○二二年僅得到確認的項目就高達二九件。預估今年全球半導體製造設備銷售總額將成長三四％到九五三億美元。在數位轉型的推動下，設備市場可望再創新高，突破千億美元大關。

其中，佔比最高的晶圓廠設備(含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備)銷售額達八一七億美元的歷史新高，今年大幅成長三四％，預估二○二二年將再成長六％到八六○億美元，成為推升整體市場規模躍升的重要推手。在先進封裝技術相關應用推動下，組裝及封裝設備銷售達六○億美元，成長率達五六％，大幅優於整體設備市場均值，二○二二年同樣可再成長六％到六四億美元。

由此可知，封裝設備供應鏈訂單需求及營運成長性有望優於設備廠的平均表現，營收及獲利的高成長性也有望獲得市場給予高評價，帶動股價漲勢強於整體設備廠。投資人在操作設備族群時，可將其作為股價走勢及評價變化的觀察指標。

再從晶圓廠設備總銷售應用佔比達五六％晶圓代工及邏輯製程觀察，受惠全球產業數位化對先進技術的強勁需求，今年晶圓代工及邏輯製程的設備銷售將達四五七億，成長率三九％，高於晶圓廠設備總銷售的三四％，二○二二年再成長八％，同樣高於晶圓廠設備總銷售的六％。可看出設備大買家仍以晶圓代工廠為主，可預期相關供應鏈(例如台積電供應鏈)的營運表現會優於整體市場均值或是記憶體廠供應鏈。

萬潤、京鼎可視為族群指標

因此，台積電供應鏈中應是優先選擇市場規模成長性最高的封裝設備廠，再用上半年毛利率去進行排序（避免單季一次性認列的影響），去挑出競爭力較高、被台積電砍單風險降低的廠商。由此可知，萬潤（6187）未來股價應有機會優於辛耘（3583）及弘塑（3131）。此篩選方法同樣可用於廠務、自動化設備或其他次族群，可預期漢科（3402）、京鼎（3413）、均豪（5443）未來表現會優於同業。

台積電先進封裝設備供應商萬潤，目前主力生產基地位於高雄路竹，但因廠房空間幾乎全滿，為因應台積電擴充竹南封裝廠區的新需求，準備在北部購買土地或廠房就近服務客戶，預告營運將再更上層樓。

第二季營收已創新高的美國設備大廠應材，持續看好受惠於經濟數位化轉型，對半導體設備未來展望樂觀，有助代工廠京鼎營運跟著吃香喝辣。

市場預估京鼎第三季營收與第二季持平至小增，第四季挑戰新高紀錄，全年呈現逐季走高，營收年增率挑戰二○％，獲利同步改寫新高。

（文章來源：理財周刊、文：高適）

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