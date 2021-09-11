外資強推 台股蓄力拚前高

土洋法人9月以來買賣超金額

國際資金重返亞股，加權指數10日吹響反攻號角，一舉攻上5、10日均線及季線關卡，上演「股、匯、期」三市齊揚戲碼，惟台股成交量能僅小幅回溫至2,685.5億元。法人認為，近期有Delta病毒及連假在即，低量仍屬合理，若權值股輪漲氣勢能延續，以及秋節連假後內資歸隊，將有助大盤突破前波高點17,633點。

受惠外資回頭加碼近150億元，力拱金融、傳產及半導體權值股，指數10日上漲170點，收在17,474點，拉抬9月首周周線跌點收斂至42點，台指期更是強彈達235點之多，而國際資金回流，也帶動新台幣升值6.2分，終止連三貶。

台新投顧副總黃文清指出，目前台股仍呈現「外熱內冷」的格局，本土買盤因中秋連假在即，以及Delta變種病毒來襲等因素持續觀望，而外資開始積極回補台股，9月累計買超金額已達718.85億元，接替內資扮演大盤推手，10日傳出美中領袖通話的政治良性互動訊息，也對買盤回籠起了推波助瀾的效果。

黃文清說，進一步分析外資重押個股，包括鋼鐵、航運、半導體及金融類股，研判主要是看好相關產業景氣正向、押寶旺季題材，尤其中鋼將開出最新盤價，有機會續漲，為重點觀察指標；電子部分則可以留意iPhone 13新機問世的相關蘋果供應鏈。

針對台股低量困境，國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，雖然盤面維持類股輪動點火態勢，顯示多頭人氣還沒退散，且融資趨於保守，有助籌碼穩定，但統計目前個股漲跌差異程度加大，即便指數近期反彈，但還有約三成股票仍處在低點，若後續量能無法有效擴充，預期指數仍有可能再度進入修正整理格局。

此外，根據以往中秋節前五個交易日，盤面走勢大多以區間整理機率較高，加上散戶、中實戶等本土資金還在觀望，預期台股要等連假過後量能才有機會進一步回升到3、4千億元以上，同時搭配外資買盤回流，內資歸隊，「雙力齊發」之下，指數才有機會再度挑戰前波高點17,633點。

在類股表現部分，兩大名師皆同步看好鋼鐵、紡織、自行車、金融及半導體上游等相關個股後市展望，漲價效應讓市場對明年獲利往上修，在基本面支撐下，可望吸引資金陸續回流。