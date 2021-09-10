上市櫃8月營收 史上第三高

電子與傳產旺季效應發威，上市櫃企業8月營收達3.38兆元，月增1.51％、年增12.13％，不僅創下今年單月新高，更是歷史單月第三高，累計今年以來營收25.8兆元，年成長18.56％，是同期新高；營收創高家數160家，則締造連六個月有破百家企業創高的新紀錄。



不同過去電子股搶盡風頭，今年傳產族群綻放光芒，以產業別觀察，8月營收年增前三大分別是航運、塑化及鋼鐵類股。其中航運股因應塞港與缺船缺櫃成為常態，運價居高不下，以及下半年歐美消費旺季的備貨需求，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，以及散裝航運慧洋-KY、四維航等業者單月營收均繳出歷史新高，整體航運股月營收更較去年呈倍數成長。



若以產業營收月增角度來看，前三名則由觀光、主機板、系統整合業者包攬。隨國內疫情趨緩，內用解禁及節慶商機帶動產業加速復甦，指標股瓦城、豆府、王品、晶華8月營收均創近四個月以來高點。



統一投顧董事長黎方國認為，航運、鋼鐵及塑化均屬報價概念股，隨報價持續走揚，營收表現都非常亮眼，且第四季仍是傳統旺季，後續表現依舊可期。反觀電子因長短料缺貨問題，供應鏈出現失衡情況，營收表現相對黯淡，尤其部分消費性電子產品需求減緩，包括NB、PC、面板都傳出需求下滑聲音。



譬如8月營收超過千億元的鴻海、台積電、仁寶，僅有台積電年增、月增呈「雙率雙增」，單月營收達1,374.27億元，創下單月次高。鴻海營收則較去年與上月分別衰退4.87％、4.3％，仁寶也因零組件缺料與物流衝擊，筆電出貨量降低導致營收月減5.2％。



然而在蘋果拉貨潮啟動，以及下半年消費旺季提振下，萬寶投顧董事長朱成志與台新投顧副總黃文清依舊看好第三季的旺季效應，預期上市櫃9月營收將維持成長格局，在基本面支持下，無論電子或傳產股都將各擁一片天。