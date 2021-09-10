9月10日一分鐘強弱勢股
9月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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昱捷(3232)
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9.96
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8月營收9,219萬元，年增81.9％，今年來營收年增近27％
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智原(3035)
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9.95
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量產動能強，8月獲利年增逾5倍，Q3獲利有望勝Q2
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世芯-KY(3661)
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9.93
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外資升評給力、目標價喊9字頭，股價再衝5個月來新高
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大甲(2221)
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9.9
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半導體、化工石化廠建廠需求增，8月營收再創歷史新高
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今皓(3011)
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9.87
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8月營收1.41億元，年增38.7％，今年來營收年增14％
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德宏(5475)
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9.84
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今年來單月營收年增率維持倍數增加；外資９月來多站買方
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力旺(3529)
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9.82
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NeoFuse獲台積驗證，法人料最快明年開始貢獻業績成長
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茂綸(6227)
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8.84
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8月營收13.31億元，年增39.5%，今年來營收年增63％
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安碁(6174)
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7.98
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整體訂單已接到明年9月；全年EPS將挑戰2018年紀錄
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盟立(2464)
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7.97
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8月營收以8.4億元創下今年新高；訂單已排到2022年底
製表：方歆婷
9月10日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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聚積(3527)
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9.98
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賣壓突現拉出長黑K，吞噬前一根紅Ｋ，股價失守月線
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宅配通(2642)
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8.99
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列注意股；外資９月來多站賣方；季線逢壓、賣壓出籠
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毛寶(1732)
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8.21
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防疫題材僅短線點火，外資日前大賣千張，股價吞２黑Ｋ
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嘉里大榮(2608)
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7.26
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外資近日出現連賣；長黑Ｋ棒摜破季線、半年線、５日線
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恆大(1325)
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6.59
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防疫族群本周漲幅大，賣盤趁拉高賣出；股價失守５日線
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東捷(8064)
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5.96
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外資終止連３買、反手賣超2,828張；長黑K摜破短均線
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美德醫療-DR(9103)
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5.72
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外資趁高出脫防疫股，引賣盤出籠；股價摔至5日線下方
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揚明光(3504)
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5.05
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8月營收3.15億元，年減14.26％；外資９月來多站賣方
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榮科(4989)
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4.94
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股價短線急漲後獲利賣盤下車，漲勢暫歇、壓回５日線
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康那香(9919)
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4.76
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８月營收3.19億元，年減29.37％；防疫股漲勢嘎然止
製表：方歆婷
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