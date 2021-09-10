9月10日一分鐘強弱勢股

9月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

昱捷(3232)

9.96

8月營收9,219萬元，年增81.9％，今年來營收年增近27％

智原(3035)

9.95

量產動能強，8月獲利年增逾5倍，Q3獲利有望勝Q2

世芯-KY(3661)

9.93

外資升評給力、目標價喊9字頭，股價再衝5個月來新高

大甲(2221)

9.9

半導體、化工石化廠建廠需求增，8月營收再創歷史新高

今皓(3011)

9.87

8月營收1.41億元，年增38.7％，今年來營收年增14％

德宏(5475)

9.84

今年來單月營收年增率維持倍數增加；外資９月來多站買方

力旺(3529)

9.82

NeoFuse獲台積驗證，法人料最快明年開始貢獻業績成長

茂綸(6227)

8.84

8月營收13.31億元，年增39.5%，今年來營收年增63％

安碁(6174)

7.98

整體訂單已接到明年9月；全年EPS將挑戰2018年紀錄

盟立(2464)

7.97

8月營收以8.4億元創下今年新高；訂單已排到2022年底

製表：方歆婷

9月10日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

聚積(3527)

 9.98

賣壓突現拉出長黑K，吞噬前一根紅Ｋ，股價失守月線

宅配通(2642)

 8.99

列注意股；外資９月來多站賣方；季線逢壓、賣壓出籠

毛寶(1732)

 8.21

防疫題材僅短線點火，外資日前大賣千張，股價吞２黑Ｋ

嘉里大榮(2608)

 7.26

外資近日出現連賣；長黑Ｋ棒摜破季線、半年線、５日線

恆大(1325)

 6.59

防疫族群本周漲幅大，賣盤趁拉高賣出；股價失守５日線

東捷(8064)

 5.96

外資終止連３買、反手賣超2,828張；長黑K摜破短均線

美德醫療-DR(9103)

 5.72

外資趁高出脫防疫股，引賣盤出籠；股價摔至5日線下方

揚明光(3504)

 5.05

8月營收3.15億元，年減14.26％；外資９月來多站賣方

榮科(4989)

 4.94

股價短線急漲後獲利賣盤下車，漲勢暫歇、壓回５日線

康那香(9919)

 4.76

８月營收3.19億元，年減29.37％；防疫股漲勢嘎然止

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組