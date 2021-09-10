9月10日一分鐘強弱勢股

外資升評給力、目標價喊9字頭，股價再衝5個月來新高

半導體、化工石化廠建廠需求增，8月營收再創歷史新高

今皓(3011)

整體訂單已接到明年9月；全年EPS將挑戰2018年紀錄

盟立(2464)

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