貨櫃三雄吐悶氣+電子趨堅 台股返17,400

貨櫃三雄長榮、萬海與陽明周五震盪走高大漲，終於一吐悶氣，搭配晶圓代工三雄台積電、聯電與世界先進同樣呈趨堅架構，維繫短多人氣不墜，加上國泰金、富邦金與台塑四寶等傳產、金融之重量級集團股穩盤，使盤勢開低走高，終場陸續收復5日線、季線與17,400點。

加權股價指數終場大漲170.24點，報17,474.57點，漲幅0.98%，成交2,651.79億元。與上周五收盤比較，本周周線雖小挫42點，但無礙短多趨堅格局。

業內人士表示，短期盤勢未脫逐漸向上墊高之區間整理局面，操作上仍以基本面掛帥，包括半導體（含IC設計、矽晶圓、設備與封測）、零組件（MOSFET、PCB、二極體、車用電子與被動元件）、鋼鐵、航運、電機及具轉機契機觀光餐飲等振興概念股，值持續追蹤。

周五漲幅超越大盤類股，包括傳產之水泥、食品、紡纖、電機、化學、鋼鐵、汽車、航運與百貨等族群，其中航海王與鋼鐵人雙雙IN起來，最令多方士氣大振。

尤其航運之貨櫃三雄多頭指標，重返長榮、陽明身上，對三雄「我將再起」之波段趨堅格局具正向，因為無論從船隊規模或是營收角度觀察，由長榮海運擔擔當航運族群領頭羊，更能吸引法人認同。

櫃買市場方面，短線生技、化學兩類股拉回整理，但半導體、電通等科技族群大漲，力挺電子類股指數持續飆高，加上紡纖、電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等族群也都站在多方，使盤勢開高之後不回頭，一路向上衝高至最高點214.63點收市，單日大漲1.35%，成交819.9億元。