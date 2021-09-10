9/10上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（9/10）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.電源供應器大廠群電傳出裁員，負責馬達相關產品的動力機械部門裁撤。群電表示，公司在8月已做出決定，影響員工數約80人，將採取優退方式處理，因部門營收占比低於0.1%，對營運無影響。

2.生華科(6492)開發中新藥Pidnarulex(CX-5461)其新穎藥物機制在一期人體臨床試驗已經展現具一藥治多種癌症的潛力，為了進一步驗證Pidnarulex應用在特定突變基因包括BRCA1/2和PALB2的作用，生華科今天啟動一項多國、多中心的臨床試驗，並在加拿大收治第一位病患。

3.詩肯8月營收新台幣1.52億元，較去年同期減少28%，詩肯表示，主要是進入民俗月的傳統淡季，民眾消費較保守，加上去年民俗月主要落在9月，相對基期較高，但累計前8月營收達新台幣14.48億元，年增13.66%，仍創歷史新高。

美國家具大廠客思達-KY 8月合併營收達5.94億元，月減7.25%，年減37.06％，累計前8月合併營收較去年同期減少9.89%。

4.台灣三大電源供應器廠商8月營收表現略有差異，龍頭廠台達電受到泰國廠因水災一度關閉及IC仍然短缺影響，營收雖來到近6個月新低，但僅較7月小滑1.72%，光寶科月減也在1.2%，群電則逆增5.5%。

5.晶圓傳載方案商家登(3680)表示，下半年逐步進入半導體旺季，且公司晶圓載具在大陸市場出貨成長，台灣也進入最後認證階段，預計今年底取得國內新客戶訂單，未來放眼國際市場，目標成為繼光罩載具之後，晶圓載具也將帶動集團穩健成長。

家登公布8月集團合併營收約為1.98億元，與去年同期成長約16%，其中本業較去年同期成長35%；公司表示，疫情反覆，大中華汽車銷售市場仍不盡理想，但家登半導體本業動能強勁，下半年表現可期，足以帶動集團營收上升。

6.華碩（2357）持續強化在AIoT智慧物聯網的服務量能，旗下智慧物聯網ASUS IoT團隊推出「人工智慧視覺軟體工具包」與「人工智慧波形異常分析應用軟體」兩大解決方案，能較傳統AI專案建置導入流程節省80％開發時程，為產業用戶打造兼具高效、方便與安全的工作及營運環境。

7.受惠台系半導體大廠持續擴產，設備暨廠務系統服務商帆宣(6196)8月合併營收達28.1億元，創新高，月增約2.8%，年增25.2%。帆宣前8月營收201.35億元，年增約30.9%同創新高，下半年營運續旺，全年業績可望創新高。

8.鼎炫-KY(8499)8月營收達2.57億元，創單月歷史新高，年增7.58％；累計前8月營收17.02億元，年成長19.38％。公司指出，8月EMI材料、衡器兩大事業銷售成長，EMI材料因客戶新產品上市開始拉貨，衡器事業則是外銷代工客戶訂單回升所致。

9.台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波（6248）8月自結營收2.87億元，較7月下降約8.56%，但較去年同期成長25.51%，公司表示，8月營收比7月下滑，主要受到出貨遞延，預計第四季業績可望回復成長。

10.資訊服務廠商公布8月營收，精誠(6214)單月營收28億元，年增達74.60％，連續6個月創下單月同期新高，年增率也連續6個月達雙位數成長。

東捷資訊(6697)單月營收0.84億元，年增39.73％，營收成長原因為客戶數位轉型需求持續增溫，以及為跨國電子元件製造商打造「詢報價管理系統專案」開始認列營收；緯軟(4953)單月營收為5.25億元，年增17.72％。

11.中光電（5371）公佈8月份自結合併營收約41.37億元，較7月成長3％，並較去年同期成長6％。累計前八個月自結合併營收298.31億元，年成長12％。

12.影音直播串流娛樂平台17LIVE成立6年以來，全球註冊用戶已超過5,000萬。鑑於日本市場營運連創佳績、市場潛值高，吸收更多全球化佈局動能，17LIVE集團全球CEO小野裕史正式宣布年底前將由日本擔任全球營運總部角色，於拓展新市場建立強大的品牌影響力。

在該目標下，同步宣告啟動品牌重塑計畫，包括全球品牌名稱統一、全新企業識別(Logo)、集團願景與品牌使命等，持續擴大17LIVE平台成長幅度，以高使用率、高普及率為目標，成為全球直播串流產業領航者。

13.淨零碳排成為全球共識，中信投信對此推出中信綠能及電動車ETF(00896)基金，以追蹤指數為特選台灣綠能及電動車指數，布局著重綠能、電動車、半導體三大產業，已於9日成立、預計16日掛牌，有助投資人精準掌握零碳經濟下的綠金商機。