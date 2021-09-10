晶圓、鋼鐵、航運IN起來 18檔風騁電馳

台股今（10日）加權股價指數收盤報17,474.57點，漲170.24點，漲幅0.98％，成交量為2,651.79億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計千興、智原、彬台 、昱捷等18檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以百貨、運輸類股波動最大，分別上漲3.19％、3.08％， 惟橡膠及造紙類股走低，有0.2%及0.1％的跌幅。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有11檔，漲幅前10名包括漲停的千興 (2025)、智原 (3035)、世芯-KY (3661)、鴻名 (3021)、波力-KY (8467)、今皓 (3011)、金麗-KY (8429)，另外還有隴華 (2424)、互億 (6172)、盟立 (2464)。

上市股今跌幅超過4％的有10檔，前10名有宅配通 (2642)、正峰 (1538)、毛寶 (1732)、嘉里大榮 (2608)、恆大 (1325)、美德醫療-DR (9103)、揚明光 (3504)、菱光 (8249)、榮科 (4989)、康那香 (9919)。

上市成交量前10名個股依序為聯電 (2303)、長榮 (2603)、中鋼 (2002)、群創 (3481)、友達 (2409)、陽明 (2609)、新光金 (2888)、萬海 (2615)、中華化 (1727)、中鴻 (2014)。

上櫃有16檔8％以上漲幅，漲幅前10名皆為漲停，包括彬台 (3379)、昱捷 (3232)、康樂-KY (4154)、大甲 (2221)、百徽 (6259)、新零售 (3085)、致振 (3466)、德宏 (5475)、臺龍 (6246)、精聯 (3652)，另還有力旺 (3529) 也是漲停。

今日上櫃有13檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有跌停的聚積 (3527)、倚強科 (3219)，另還有燦星旅 (2719)、泓格 (3577)、京晨科 (6419)、合世 (1781) 、VHQ-KY (4803)、東捷 (8064)、系通 (5348)、邑昇 (5291)。

上櫃成交量前10名個股依序為漢磊 (3707)、湧德 (3689)、創惟 (6104)、世界 (5347)、精剛 (1584)、美琪瑪 (4721)、鈺創 (5351)、中探針 (6217)、合晶 (6182)、榮剛 (5009)。

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