力挺自家 信錦董座8月回補自家股票600張

度過第二季營運低潮，步入傳統旺季，信錦（1582）下半年營運挑戰逐季成長，看好自家營運重返軌道，信錦董座陳秋郎8月增持自家股票600張，以信錦9日收盤價計算，市值逾4,000萬元。

根據股市觀測站揭露的資料，陳秋郎8月自掏腰包加碼自家股票600張，截至今年8月底，登記在陳秋郎名下的持股從5,708張，增至6,308張，以信錦9日收盤價67.3元計算，陳秋郎等於增持市值4,038萬元股票。

信錦第二季受原物料價格上漲、業外虧損影響，衝擊第二季獲利，然而第三季進入傳統旺季，信錦的營收表現重新步入成長，公司8月營收達9.33億元，月增11.7％、年增10.8％，為連續第三個月年、月雙增，並創下去年9月以來新高紀錄，信錦預期，9月營收可望維持高檔。

法人則預估，第二季營運基期相對較低，以信錦過去淡旺季分布趨勢來看，信錦第三季、第四季可望挑戰逐季成長，第三季獲利應有機會重返1元以上。

信錦日前應主管機關要求，公布7月自結損益，單月稅前盈餘3,200萬元，一個月的獲利就與第二季相當，稅後純益2,200萬元，也貼近整個第二季的2,500萬元，每股稅後純益0.2元。

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