9/10盤前》法說前大漲？15檔重磅登場

台股9/10盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.全球疫情一波波，使得原已邁向復甦的經濟再添變數，主要央行升息恐延後，市場普遍認定，央行23日舉行的第三季理事會，政策利率還是會維持不動，甚至未來一年也沒有調高的機會，股市等因利率正常化產生的風險趨近於零，企業借款也暫不必擔心成本提高。

2.配合振興五倍券，行政院各部會同步推出八大加碼券，投入87億元，加碼刺激消費。經長王美花表示，經濟部針對餐飲、夜市、市場店家推出500元好食券加碼，「先搶先贏」，民眾只要綁定數位五倍券，前400萬名就可以獲得500元的好食券，預計可帶動40億元經濟效益，同時盼帶動數位綁定提高至20％。

3.行政院9日拍板振興五倍券10月8日上路，使用至2022年4月30日，總經費1,206.9億元，預估創造2,000億元經濟效益，適用範圍僅排除境外電商，明年4月30日前出生的國民、外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者，都可領取。國發會主委龔明鑫表示，上路日期不受疫情影響，但會觀察疫情變化。

4.金融好年冬，金管會9日公布，今年前七月銀行、保險及證券期貨業稅前獲利共6,562億元，較去年同期大增近2,219億元，金額創同期新高，且只差194億元就可破歷年全年紀錄，以目前金控獲利速度來看，8月鐵定就可以創新高。

5.行政院會9日拍板《生技醫藥產業發展條例》草案，將生醫產業租稅優惠期間再延長十年至2031年底，並將新興生技領域如再生醫療、精準醫療、受託開發製造（CDMO）生技代工業，均納入租稅優惠適用範圍，及引領資金投入，強化留才攬才，培養新興科技護國群山，打造下個十年生技產業榮景。

6.8吋晶圓代工廠世界先進公告8月合併營收達40.29億元，再度改寫單月歷史新高。法人指出，晶圓代工產能持續吃緊，成熟製程更是呈現全年滿載情況，預期世界先進下半年將受惠於漲價趨勢，加上產能有望再度小幅開出，單季營收將有機會逐季創下新高。

7.封測大廠日月光投控8月合併營收出爐，達504.50億元，創下單月歷史次高。法人指出，日月光投控受惠於傳統旺季，使封測及電子代工（EMS）業務產能呈現滿載水準，且在產能吃緊效應下，下半年營運將有機會呈現逐季創高的優異水準。

8.民俗月剛落幕，房市推案潮隨即登場，最新調查顯示，今年「928檔期」房市相當熱鬧，在營建成本上漲、遞延效應、資金行情效應下，北台灣都會區推案量直逼2,700億元，年增逾千億元、年增幅高達64％，有機會挑戰史上928檔期天量紀錄。

9.振興五倍券將於10月上路，有別於去年三倍券將電商通路排除在外，今年將納入國內電商網購平台，但前提是電商要在首頁設立專區，讓小店家、小農都能獲得優惠。

據悉，目前如網路家庭（8044）、蝦皮購物、momo富邦媒（8454）、foodpanda、東森購物等綜合電商平台，都將納入五倍券適用範圍，加上疫情緊張以及旺季效應，將有望帶動電商平台第三季、第四季業績強勢上攻。

10.第二批BNT疫苗91萬劑9日已到貨，加上第一批93萬劑，總計有184萬劑。鴻海創辦人郭台銘透露，現在各國搶貨搶得很兇，第3劑、第4劑都喊出來，必須「持續緊盯」出貨才行，今年以800萬劑為目標。至於新北幼兒園群聚事件，指揮中心指揮官陳時中表示，新北疫情雖然還在發展中，但沒有出現連續大量病例，疫情在可控制情況，還沒有到達升至三級警戒條件。

11.受惠旺季需求增溫，品牌廠華碩除筆電出貨暢旺，主機板及顯示卡出貨亦同步回溫，拉抬其8月營收動能較7月大幅彈升超過兩成，並較去年同期增長逾5％，一舉刷新歷年同期新高。

12.由於國內疫情遲遲無法降溫，嚴重衝擊國內旅宿、觀光旅飯及交通產業，交通部研擬再加碼紓困20億元，對旅行社、觀光旅館祭出薪資補貼；而無雇主的導遊、領隊，計程車司機、租賃車代僱駕駛、遊覽車駕駛等，再給予最多1萬薪資補貼。

13.聯發科平板電腦、Chromebook晶片再添新成員，聯發科宣布推出迅鯤900T，產品採用6奈米製程打造，預期搭載迅鯤900T的平板電腦將於近期上市。法人指出，遠端商機不斷成長效應下，聯發科後續將有望持續受惠OPPO、Vivo及榮耀等品牌進攻平板電腦市場商機。

14.資金氾濫成災，存款利率降不停，扣除通膨後，形同實質負利率，錢可說是愈存愈少。根據中央銀行最新公布的第二季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率從第一季0.38％，下滑2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至0.36％、創下歷史新低，且近二年半已大降20個基本點；放款利率則持平在1.61％的史上最低水準。

15.儘管全球因Delta變種病毒肆虐疫情復燃，歐洲央行（ECB）周四開會後決議基準利率維持不變，疫情緊急購債計畫（PEPP）至少實施到2022年3月，惟考量經濟成長與通膨率雙升，購債手筆將「小幅縮減」，市場預估每月買債規模將從800億歐元減至600到700億歐元。

16.根據美國聯準會（Fed）9日發布的最新褐皮書報告顯示，受到Delta變種病毒、供應鏈瓶頸，以及勞工短缺影響，美國7、8月經濟活動略為放緩，降至溫和。此外，美國上周初領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低紀錄。

17.法說會行情粉墨登場！據統計，10日舉行法說會的上市公司有中華化、仁寶、宏碁、敦泰、力達-KY、飛捷、力成、南茂、波力-KY等9家公司，9日不畏台股量縮震盪小漲0.2％，只有仁寶收小跌0.66％，波力-KY小漲0.13％，較大盤略弱勢之外，其餘都有亮眼表現。

接下來，下周還有艾美特-KY、三能-KY、瑞昱、盟立、高雄銀、聯發科等法說會輪番上陣，其中，聯發科9月17日法說會成為市場最關注的焦點，近日股價在900元震盪，法人9日轉為賣超737張。

B.利空因子：

1.台股面臨Delta疫情、Fed減債、美政府恐有債務違約風險及電子訂單出現雜音等四大疑慮，股市寒風提前來襲，加權指數9日以17,304點作收、上揚33.84點，成交值卻萎縮至2,469億元，創去年12月28日以來新低量。

分析師表示，到底是「新低量必有新低價」或是「量縮止穩」，9日盤中低點17,122點將成多空對峙關卡。

2.美國就業數據雖改善，但貨幣政策與總統拜登（Joe Biden）的基礎建設方案仍充斥不確定性。投資人權衡孰輕孰重之際，華爾街股市周四（9/9）多半再度收跌。道瓊工業指數下跌151.69點或0.43%，以34879.38點作收。

3.面對需求強勁增長，供給卻不足的雙重作用下，2021年以來大陸煤炭價格持續飆升。近日隨著煤炭企業庫存持續下降，進口量未能提升的背景下，相關股票、期貨、指數盡數上演「煤超瘋」行情。

東方財富網報導，9月以來大陸國內煤炭期貨價格持續上漲，以9日來說，動力煤主力期貨合約盤中一度上漲逾4％，最高至每公噸人民幣（下同）1,009元，這也是該期貨上市交易以來首次突破千元大關。此外，秦皇島5,500大卡動力煤價格自夏季以來快速上揚，6月初到8月底價格已上漲15％。

4.大陸對遊戲產業的整頓一波接一波。在大陸相關單位8日約談當地遊戲雙巨頭後，讓市場猜測整頓遊戲產業的方向，不僅是未成年人這麼簡單，9日又傳官方在約談中警告將再次凍結遊戲版號審批的消息，重挫騰訊與網易等遊戲族群股價。

新華社8日晚公布，多部門8日約談騰訊、網易等遊戲企業，使網易美股8日低迷、收盤跌5.2％，準備大力投入遊戲業務的嗶哩嗶哩則大跌5.9％。

5.依照目前G20共識，全球最低稅負制適用對象為企業集團合併營收達7.5億歐元（約新台幣250億元）。財政部指出，現行台版最低稅負制已涵蓋企業與個人，而且適用範圍比全球版更廣，如企業只要基本所得額超過50萬元就會列入其範圍。

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