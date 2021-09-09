就業數據改善將迎QE退場？道瓊跌151點

就業數據改善但市場不確定因素多 美股多收跌

美國就業數據雖改善，但貨幣政策與總統拜登（Joe Biden）的基礎建設方案仍充斥不確定性。投資人權衡孰輕孰重之際，華爾街股市周四（9/9）多半再度收跌。

道瓊工業指數下跌151.69點或0.43%，以34879.38點作收。

標準普爾500指數下滑20.79點或0.46%，收4493.28點。

科技股那斯達克指數下跌38.39點或0.25%，收15248.25點。

費城半導體指數上漲13.16點或0.39%，收3390.84點。

ECB未大幅縮減抗疫振興措施 歐元區股市收紅

歐洲中央銀行（ECB）周四未大幅更動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫振興措施，並堅稱物價上漲只是暫時性現象，歐元區股市隨後走揚。但倫敦FTSE 100指數下跌逾1%。

歐洲央行管理委員會（governing council）9日一如預期，決議將超寬鬆貨幣政策維持不變。包括將基準利率維持在歷史低點，其中銀行業存放在央行資金為負利率；以及續行總額1兆8500億歐元的「疫情緊急債券收購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）。

但歐洲中央銀行宣布降低每月大規模購債速度，朝縮減抗疫振興措施邁進一小步。

倫敦FTSE 100指數下跌71.32點或1.01%，以7024.21點作收。

法蘭克福DAX 30指數微漲12.87點或0.08%，收在 15623.15點。

巴黎CAC 40指數上揚15.83點或0.24%，收6684.72點。