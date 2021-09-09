9月9日一分鐘強弱勢股
9月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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宅配通（2642）
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10
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Delta疫情再起、「宅經濟」發威，法人估其第三季營收優於同期
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精剛（1584）
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10
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受惠船舶備件需求激增，更透過轉投資往下游航太零組件布局
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台嘉碩（3221）
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9.98
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被動元件買盤進場，8月營收2.63億元，連九個月營收呈年增
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國精化（4722）
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9.96
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8月營收4.04億元，月增1.1％、年增30.3％，股價9日創歷史新天價
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亞泰金屬（6727）
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9.91
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台灣、大陸CCL廠擴廠動作不斷，訂單能見度看至2022年下半年
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榮科（4989）
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9.91
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8月營收4.62億元創歷史新高，終端需求強勁、營運維持高檔可期
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湧德（3689）
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9.9
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股價8日留長下影線，9日開低走高，尾盤買單狂敲、亮燈漲停
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系統電（5309）
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9.9
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7月遞延出貨狀況解決，8月營收創近六年新高，儲能商機可期
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友銓（5321）
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9.89
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轉型有成、營收可期，MACD翻紅，股價9日創近一個月新高
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昱捷（3232）
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9.89
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MACD紅柱持續放大、9日成交量創逾一年新高，將挑戰前高26.95元
製表：鄭郁平
9月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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美德醫療-DR（9103）
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9.83
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生技族群集體漲多拉回，股價8日強勢突破季線後再度失守
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亞諾法（4133）
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9.73
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板橋社區篩檢全陰性，股價本周大漲逾兩成後，經歷漲多回檔
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寶齡富錦（1760）
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9.63
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8月營收亮眼，惟股價大漲近兩成後拉回，5日線成關鍵支撐
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歐買尬（3687）
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8.82
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股價9日盤中一度衝上128元，為逾一個月新高，苦吞爆量長黑
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雃博（4106）
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8.17
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股價8日衝上37元後不敵賣壓、留長上影線，再跌破5日、月線
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晶心科（6533）
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7.68
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完成現金增資普通股發行，每股價格定為440元，股價跳空下挫
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恆大（1325）
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6.48
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「防疫概念股」全面下挫、題材面退燒，股價強漲近三成後回檔
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網家（8044）
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5.44
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本土疫情恐慌程度稍緩，電子商務股價漲多回檔、跌破5日線
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中釉（1809）
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5.05
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子公司處分土地，帶動股價大漲後，9日開高走低、失守季線
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高端疫苗（6547）
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4.21
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遭爆施打第一劑產生抗體數值偏低，受消息面影響、股價下挫
製表：鄭郁平
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