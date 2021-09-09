9月9日一分鐘強弱勢股

9月9日一分鐘強勢股

 

公司

漲幅(%)

強勢原因

宅配通（2642）

10

Delta疫情再起、「宅經濟」發威，法人估其第三季營收優於同期

精剛（1584）

10

受惠船舶備件需求激增，更透過轉投資往下游航太零組件布局

台嘉碩（3221）

9.98

被動元件買盤進場，8月營收2.63億元，連九個月營收呈年增

國精化（4722）

9.96

8月營收4.04億元，月增1.1％、年增30.3％，股價9日創歷史新天價

亞泰金屬（6727）

9.91

台灣、大陸CCL廠擴廠動作不斷，訂單能見度看至2022年下半年

榮科（4989）

9.91

8月營收4.62億元創歷史新高，終端需求強勁、營運維持高檔可期

湧德（3689）

9.9

股價8日留長下影線，9日開低走高，尾盤買單狂敲、亮燈漲停

系統電（5309）

9.9

7月遞延出貨狀況解決，8月營收創近六年新高，儲能商機可期

友銓（5321）

9.89

轉型有成、營收可期，MACD翻紅，股價9日創近一個月新高

昱捷（3232）

9.89

MACD紅柱持續放大、9日成交量創逾一年新高，將挑戰前高26.95元

製表：鄭郁平

9月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

美德醫療-DR（9103）

9.83

生技族群集體漲多拉回，股價8日強勢突破季線後再度失守

亞諾法（4133）

9.73

板橋社區篩檢全陰性，股價本周大漲逾兩成後，經歷漲多回檔

寶齡富錦（1760）

9.63

8月營收亮眼，惟股價大漲近兩成後拉回，5日線成關鍵支撐

歐買尬（3687）

8.82

股價9日盤中一度衝上128元，為逾一個月新高，苦吞爆量長黑

雃博（4106）

8.17

股價8日衝上37元後不敵賣壓、留長上影線，再跌破5日、月線

晶心科（6533）

7.68

完成現金增資普通股發行，每股價格定為440元，股價跳空下挫

恆大（1325）

6.48

「防疫概念股」全面下挫、題材面退燒，股價強漲近三成後回檔

網家（8044）

5.44

本土疫情恐慌程度稍緩，電子商務股價漲多回檔、跌破5日線

中釉（1809）

5.05

子公司處分土地，帶動股價大漲後，9日開高走低、失守季線

高端疫苗（6547）

4.21

遭爆施打第一劑產生抗體數值偏低，受消息面影響、股價下挫

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平