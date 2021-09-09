3大法人縮手 電子鋼鐵當家 台股量縮趨堅

三大法人賣超台股8.27億元

台股今天漲33.84點，收在17304.33點，成交值新台幣2439.65億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超8.27億元。

自營商賣超5.06億元，投信買超3.46億元，外資及陸資賣超6.67億元。

(中央社)

電子股回穩 台股上漲33.84點收復17300點

台股今天開低走高，終場收在17304.33點，上漲33.84點。晶圓代工廠聯電股價反彈，帶動電子股止跌回穩，是支撐大盤一大動能。

台股加權指數今天收在17304.33點，上漲33.84點，漲幅0.2%，成交值新台幣2439.65億元。

聯電產能持續供不應求，已與客戶在談明年產能，甚至更長久合作的產能規劃，共同總經理簡山傑表示，半導體產業景氣可望旺到明年。激勵股價止跌反彈，收在67.5元，上漲1.7元。

台積電股價順利止跌回穩，以平盤619元作收。祥碩、信驊及譜瑞-KY等高價IC設計族群股價齊揚。整體電子類股指數上漲0.34%。

傳統產業股漲跌互見，中鋼、中鋼構等鋼鐵股股價普遍走揚，類股指數上漲逾2%，表現相對強勢。造紙類股也有不錯表現，類股指數漲逾2%。

八方雲集今天以每股155元掛牌上市，股價收在167元，上漲12元，漲幅7.74%，其餘王品、美食-KY股價也同步走高，帶動觀光類股指數上漲逾1%。食品與玻璃類股表現疲弱，類股指數下挫逾2%。

航運類股走勢震盪，長榮與台驊投控8月營收同創歷史新高紀錄，早盤股價同步走高，帶動航運類股指數一度揚升1.2%，只是陽明及萬海等股價走弱，影響整體航運類股指數收跌0.87%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股今天一度下殺百餘點，不過最低達17122.95點，仍力守17100點支撐，預期台股短期將維持箱型整理格局，17100點可望是初步下檔支撐。

（中央社）

《盤後解析》Delta凍人氣 台股創今年新低量

本土疫情消息持續，市場信心疲弱，台股今(9)日開低走高，早盤最低一度大跌近150點、觸17122點，開盤約45分鐘後，在電子股回穩下，跌幅收斂、指數掀起一波拉動，其後數度翻紅、最高收復17300點，其後量縮震盪於平盤附近、守穩月線，尾盤拉高13點，終場台股收漲33.84點、報在17304.33點、成交量為2439.65億元，量縮創下今年新低量。

台積電(2330)今開低7元，在買單湧入下，跌幅漸趨收斂，終場收在平盤、報在619元，聯電(2303)開高走高，漲幅逾2.5%，股價反彈，成為支撐盤勢跌幅收斂的權值股，同屬聯家軍的智原(3035)大漲逾7%；鴻海(2317)整場震盪於平盤附近，現階段股價仍位5日線、月線之下；股王矽力-KY(6415)收跌1.47%；面板股友達(2409)、群創(3481)分別收漲逾2%、1%。

另看IC設計族群，驚傳大陸IC設計龍頭韋爾旗大砍明年晶圓代工投片量，市場指向大陸明年智慧型手機前景拉警報，此一話題在市場持續備受討論，相關手機IC設計股今漲跌互見，指標龍頭股聯發科(2454)下跌修正逾1%，敦泰(3545)開高走高、強勢大漲逾6%，收在5日線之上，神盾(6462)翻紅後漲逾2%。

鋼鐵股今匯聚人氣，中鋼(2002)預計下周開出10月、第四季盤價，市場預料有望穩健調漲，中鋼(2002)領軍、持穩漲幅逾1.5%，千興(2025)攻上漲停，運錩(2069)、海光(2038)漲幅逾4%，燁輝(2023)、世紀鋼(9968)大漲約3.5%，類股漲幅整齊。

航運股貨櫃三雄長榮(2603)8月營收突破500億元再創新高，今僅收漲約0.4%，陽明(2609)收跌0.4%，萬海(2615)下跌約2.5%。市場憂疫情再起，五倍券拍板，國內電商可用，宅配通(2642)攻上漲停。

市場持續受到Delta疫情增溫，引發擔憂情緒，造成台股量縮，今僅剩不到2500億元，分析師認為，考量市場持股信心不足，偏好短線進出，強弱勢股隔日逆轉，操作難度增加，加上目前科技產業第四季雜音頻傳，產品報價鬆動，且整體供應鏈失衡問題短期難解，預期加權指數在月線及季線區間震盪整理，類股表現分化，建議擇優選股，包括高殖利率概念股、8月營收資優股以及漲價概念股。

（時報資訊 王逸芯）

電子鋼鐵當家 月線有撐 台股返17,300

台股今開低後，一度往月線17,081點附近測試支撐，但最低點觸及17,122點後即止跌反彈，顯示月線支撐的認同度高，多頭攻勢由聯電率先發動，且國巨、日月光投控、中鋼、南亞科、友達、群創及國泰金等在盤中陸續跟進，站在多方，化解台塑三寶、兆豐金、第一金、廣達、仁寶、台泥、亞泥、統一、遠東新、萬海與陽明等表現疲軟壓力，使盤勢上下震盪約196點後，短線暫由多方取得主控權，終場指數收復17,300點。

加權股價指數收報17,304.33點，上漲33.84點，漲幅0.2%，成交2,439.65億元。盤勢雖係趨堅格局，美中不足係單日成交值創今年以來新低水準，顯示在Delta變種病毒之疫情待觀察，與當沖警示新制之運作仍待摸索下，使市場觀望氛圍仍相對濃厚。短期無法人、大股東及業內實戶等市場大咖照拂股票，似仍以盤跌格局向下沈淪。

今表現不錯的族群，傳產股包括紡纖、電機、電器、化學、造紙、鋼鐵、橡膠、營建與觀光等。電子股除通信族群表現不佳外，餘零組件、光電、通路與半導體等悉數臉色紅潤。金融類股指數則以小黑收市，顯示在盤勢高檔整理之際，金融股動能隱現熄火窘態，但類股仍相對抗跌，短期未脫扮演穩盤角色。

業內人士指出，周四成交值大幅萎縮，顯示高檔換手意願不足，包括被動元件、矽晶圓、顯卡、PCB、DRAM、MOSFET、二極體、IC設計與半導體設備等電子股，看似重返主流陣營，但受制前波高檔重重套牢反壓之浮額，未能良性換手，短期或未脫箱型游走架構。

傳產股方面，航運股8月營收雖傳來佳績，但法人卻是趁利多逢高調節，顯示前波帶量回挫的航運、造紙、鋼鐵、電器、紡纖及橡膠等股的中期整理時間，將相對磨人。

不過，政院周四正式拍板振興五倍券，將在10月上路後，觀光餐飲族群短多立時蠢動，轉機氣象值密切追蹤，只要新冠疫情不擴大，仍在有關單位有效掌控範疇，則五倍券帶來的年終消費狂潮，不宜輕忽。

櫃買市場方面，短線除航運類股逆勢下挫外，餘電子、鋼鐵、營建、觀光、化學、生技、紡纖及電機等類股，悉數站在多方，盤勢開低走高，終場指數大幅反彈1.41%，報211.77點，成交624.35億元。

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