9/9上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（9/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.三五族廠英特磊IET-KY（4971）公布8月營收，為5,985.8萬元新台幣，年減9.48％，但月成長由上個月的-15.32％轉正、為2.72％，2021年前8月累積營收達4.6億元，年增5.59％。對於英特磊2021年全年營收成長幅度，法人仍維持預估不變，約在15～20％。

2.飲料旺季加上中秋及十一長假將至，金屬包裝材產品客戶積極備貨，金屬包裝廠福貞-KY(8411)8月自結合併營收為新台幣7.3億，年成長20.24%；前8月營收金額為新台幣48.45億，年成長32.77%。

3.鋼構廠受惠半導體廠擴廠等需求暢旺，產能供不應求，中鋼構(2013)8月營收為14.04億元，年增44.43%；世紀鋼(9958)在風電業務加持下，8月營收攀高至11.08億元，年增56.8%；長榮鋼(2211)8月營收為12.12億元，年增51.37%。

今年鋼構產業受惠半導體廠擴廠、公共工程、建案量多，帶動整體市場持續供不應求，中鋼構接單能見度到明年上半年，目前產能持續滿載。

4.中國大陸高階通用型空壓機廠力達-KY自結8月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創近三年同期新高，主因是推出多款變頻螺桿機效應開始顯現，十月計畫再推出螺桿新機搶市，推升今年營收增長動能。

力達8月合併營收人民幣1.2億元，年增1.31％，折合新台幣計價5.18億元，月增21.4％，年增2.38％；前八月合併營收人民幣6.78億元，年成長14.53％，折合新台幣計價29.44億元，年增16.92％。

5.全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業年底前訂單滿載，占其產量達92％的越南平陽廠卻因越南疫情嚴峻，8月生產被迫降載，致使8月合併營收劇減逾53％。伸興已將越南廠部分機型移往大陸及台灣兩地工廠生產，設法降低受影響程度，今年銷售挑戰新高目標也不變。

6.櫃買中心9日表示，雄順金屬公司（2073）已在9日送件申請登錄興櫃股票，產業別是鋼鐵工業。

雄順金屬成立於2010年4月間，董事長為陳啟祥，主要經營業務是金屬線製品加工，送件時資本額為2億4,998萬元。公司去年營收4億5,051萬元，稅前盈餘6,451萬元，稅後盈餘5,245萬元，每股盈餘2.19元。

7.針對媒體報導指稱，鴻海(2317)旗下夏普（Sharp）越南工廠受疫情影響而停工、韓商LG Innotek可望受惠轉單，夏普對此發表聲明澄清，公司位於越南的工廠目前仍正常運作中，並感謝衛福部醫福會執行長王必勝進行防疫指導，對客戶相關訂單問題則不予評論。

8.缺料問題干擾，健鼎(3044)8月合併營收約53.08億元，較上月減少0.7%，不過由於7、8月營收均突破53億元，健鼎表示，第3季應可挑戰超越去年同期，全年合併營收可望再創歷年新高。

健鼎8月合併營收為53.08億元，月減0.7%，較去年同月成長3.9%；累計1到8月合併營收為407.96億元，較去年同期成長16.8%。

9.新冠肺炎變種病毒再度引發疫情，現階段疫情的發展是全球最關注的焦點，因此在疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求不減，新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等全球防疫產業將仍持續為投資焦點。

國內目前在台股掛牌的被動型生醫ETF僅有群益NBI生技(00678)，而富邦投信將募集的富邦基因免疫生技ETF，目前尚不確定掛牌的時間。2檔ETF的第一大成分持股都是美國製藥商莫德納。