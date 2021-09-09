台股開低走高 真「水餃股」噴香 25檔站浪尖

台股今（9日）加權股價指數收盤報17304.33點，漲33.84點，漲幅0.20％，成交量為2439.65億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計宅配通、國精化、精剛、台嘉碩等25檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以造紙、鋼鐵類股波動最大，分別上漲2.49％、2.16％，食品類股跌幅明顯，下跌2.72％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7.50％的有14檔，前8名皆為漲停，依序為宅配通（2642）、國精化（4722）、柏騰（3518）、榮科（4989）、千興（2025）、展宇（1776）、中華化（1727）、宏旭-KY（2243），其餘為金像電（2368）、八方雲集（2753）。

上市股今跌幅超過5％的有10檔，前10名有跌停的美德醫療-DR（9103），其餘為亞諾法（4133）、寶齡（1760）、雃博（4106）、晶心科（6533）、ABC-KY（6598）、隴華（2424）、恆大（1325）、康那香（9919）、中釉（1809）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、長榮（2603）、群創（3481）、陽明（2609）、萬海（2615）、中鋼（2002）、友達（2409）、矽統（2363）、嘉里大榮（2608）、新唐（4919）。

上櫃有9檔17％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有精剛（1584）、台嘉碩（3221）、蒙恬（5211）、營邦（3693）、亞泰金屬（6727）、湧德（3689）、系統電（5309）、立敦（6175）、昱捷（3232）、友銓（5321）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有歐買尬（3687）、瑞基（4171）、合邦（6103）、合世（1781）、韋僑（6417）、網家（8044）、91APP*-KY（6741）、熱映（3373）、高端疫苗（6547）、來思達（8066）。

上櫃成交量前10名個股依序為漢磊（3707）、創惟（6104）、美琪瑪（4721）、湧德（3689）、合晶（6182）、世界（5347）、欣銓（3264）、晶宏（3141）、正德（2641）、鈺創（5351）。

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