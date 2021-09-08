9月8日一分鐘強弱勢股

9月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

中釉(1809)

10.00

子公司決議處分土地，以持股六成計算，估可認列約3.67億元

康那香(9919)

10.00

本土疫情警報響，防疫概念股重獲多頭懷抱，股價低檔反彈

宅配通(2642)

9.97

宅經濟回神，加上8月營收創歷年同期新高，早盤直奔漲停

圓剛(2417)

9.96

擬辦理現金減資，每股退還2元，預計在10月完成

亞諾法(4133)

9.92

合作夥伴獲陸首張CTC檢測系統第三類註冊證 ，營運沾光

恆大(1325)

9.90

Delta病毒突破防線，本土再爆群聚感染，防疫概念股趁勢崛起

嘉里大榮(2608)

9.85

本土疫情再現破口，加上中秋宅配需求，股價連2日漲停

宏旭-KY(2243)

9.84

下半年客戶驗收進度恢復正常，全年業績力拚轉虧為盈

中美實(4702)

8.33

短線人氣匯聚，配合外資買盤，盤中一度觸及漲停價

歐買尬(3687)

6.73

小金雞綠界科技股價重返1,400元大關，母憑子貴，收復季線

製表：柯宗沅

9月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

廷鑫(2358)

10.00

公布8月營收雖創歷年同期新高，但遭隔日沖大戶狙擊

景碩(3189)

9.89

股價漲多後遭法人籌碼調節，外資連3日賣超合計4,153張

同欣電(6271)

9.83

傳CIS大廠豪威大砍明年晶圓代工投片量，協力廠連帶受波及

建通(2460)

8.48

8月營收年增率睽違13個月回到個位數成長，尾盤險些跌停

撼訊(6150)

8.19

比特幣再度暴跌，一夜重挫近6千美元，概念股同步收黑

世界(5347)

7.87

土洋法人對作下，股價終止連5紅漲勢，向下回測10日均線

界霖(5285)

7.51

8月營收月衰退9.95％，空頭趨勢成形，持續向下探底

朋程(8255)

7.51

車用市場持續面臨長短料問題，年底前難解，失守季線

大樹(6469)

7.35

除權後受分盤交易影響，量能大幅萎縮，8日跌破盤整區

鈊象(3293)

7.21

股價8月反轉後一路下跌，累計跌幅近三成，外資續站賣方

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組