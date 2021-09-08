9月8日一分鐘強弱勢股
9月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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中釉(1809)
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10.00
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子公司決議處分土地，以持股六成計算，估可認列約3.67億元
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康那香(9919)
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10.00
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本土疫情警報響，防疫概念股重獲多頭懷抱，股價低檔反彈
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宅配通(2642)
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9.97
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宅經濟回神，加上8月營收創歷年同期新高，早盤直奔漲停
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圓剛(2417)
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9.96
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擬辦理現金減資，每股退還2元，預計在10月完成
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亞諾法(4133)
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9.92
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合作夥伴獲陸首張CTC檢測系統第三類註冊證 ，營運沾光
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恆大(1325)
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9.90
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Delta病毒突破防線，本土再爆群聚感染，防疫概念股趁勢崛起
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嘉里大榮(2608)
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9.85
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本土疫情再現破口，加上中秋宅配需求，股價連2日漲停
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宏旭-KY(2243)
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9.84
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下半年客戶驗收進度恢復正常，全年業績力拚轉虧為盈
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中美實(4702)
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8.33
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短線人氣匯聚，配合外資買盤，盤中一度觸及漲停價
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歐買尬(3687)
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6.73
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小金雞綠界科技股價重返1,400元大關，母憑子貴，收復季線
製表：柯宗沅
9月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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廷鑫(2358)
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10.00
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公布8月營收雖創歷年同期新高，但遭隔日沖大戶狙擊
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景碩(3189)
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9.89
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股價漲多後遭法人籌碼調節，外資連3日賣超合計4,153張
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同欣電(6271)
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9.83
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傳CIS大廠豪威大砍明年晶圓代工投片量，協力廠連帶受波及
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建通(2460)
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8.48
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8月營收年增率睽違13個月回到個位數成長，尾盤險些跌停
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撼訊(6150)
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8.19
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比特幣再度暴跌，一夜重挫近6千美元，概念股同步收黑
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世界(5347)
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7.87
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土洋法人對作下，股價終止連5紅漲勢，向下回測10日均線
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界霖(5285)
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7.51
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8月營收月衰退9.95％，空頭趨勢成形，持續向下探底
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朋程(8255)
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7.51
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車用市場持續面臨長短料問題，年底前難解，失守季線
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大樹(6469)
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7.35
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除權後受分盤交易影響，量能大幅萎縮，8日跌破盤整區
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鈊象(3293)
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7.21
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股價8月反轉後一路下跌，累計跌幅近三成，外資續站賣方
製表：柯宗沅
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