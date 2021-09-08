3大法人賣超86億 外資大換手 台股破季線

外資賣超10億 3大法人賣超台股86億

外資等3大法人周三同步調節台股，不過，自營商扮演市場最大殺手！

外資等3大法人今合計賣超台股86.04億元，包括外資與陸資係賣超10.87億元，但單日買進金額826.17億，與賣出金額837.05億都不算小，顯示極短線似有換股動作；投信法人短線持續站在賣方，周三賣超4.6億元；自營商單日賣超70.4億元，其中自營商自行買賣係賣超51.37億，自營商避險係賣超19.03億元。

(工商時報 數位編輯)

疫情謠言引爆賣壓 台股下跌158點力守17200點

受市場傳出疫情案例暴增的謠言影響，台股今天賣壓出籠，下午1時後指數一度大跌261.79點，尾盤台積電急拉，指數終場下挫158.38點，守住17200點關卡。

加權指數終場收在17270.49點，下跌158.38點，跌幅0.91%，成交金額新台幣3210.87億元；8大類股僅食品類股小漲，其餘各類股都下跌。

由於盤中傳出確診人數暴增不實謠言，衝擊投資人信心，原本早盤只小跌的台積電中場過後一路走低，電子股偏弱，航運抗跌，只有防疫股明顯走強。

證交所指出，市場盤中傳今天確診個案高達50例，經指揮中心回應駁斥為「謠言」，請投資人勿輕信未經證實的傳言。

晶圓雙雄台積電上半場在平盤623元游走，但下半場轉弱，一度下跌11元來到612元，尾盤急拉收在619元，下跌4元，跌幅0.64%；聯電則壓在平盤下一路走低，收在65.8元，下跌3.52%。IC設計大廠聯發科相對抗跌，收在912元，上漲1%。

防疫概念股康那香奔上29.15元漲停板，恆大、美德醫療-DR也漲停；檢測股亞諾法收在56.5元漲停價。寶齡富錦大漲6.51%、ABC-KY上漲2.63%。

貨櫃三雄表現抗跌，長榮收126元，下跌1.56%；陽明收122元，上漲1.24%、萬海收213元，上漲1.67%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股短線漲多壓力大，雖然美股道瓊工業指數下跌269點，但那斯達克指數創高，出現系統性風險的機率較低，只要美科技股維持強勢，外資對台股態度可望偏向正面，台股投資人信心也可望維持，所以拉回可逢低布局，電子股還是主流。

蔡明翰認為，即便美國聯邦準備理事會將維持縮減購債計畫，但動作緩和，雖然就業市場受Delta病毒衝擊，疫情卻也有機會控制，年底前的感恩節、耶誕節假期消費力道仍然可期，從蘋果股價近期創高已可嗅出市場的氣氛。

他指出，美國科技股強勢架構維持，畢竟台股電子股休息半年才轉強，應不至於太快反轉，上半年強勢的傳產股如航運股，只會在電子股熄火之際接棒，扮演串場的角色，市場資金回流電子股已經確立。因此，搶短投資人可以逢回買傳產，但中長線投資人還是建議買電子股。

《盤後解析》Delta真的來了 台股季線告失

擔憂Delta新變種病毒株擴散快速，美股周二大都收低。台灣本土疫情升溫，市場信心疲弱，電子股賣壓持續，台積電(2330)今早股價震盪下跌，金融以及傳產權值股亦無力，台股欠缺上攻主流，今日開低走低，盤中一度大跌261點至17167點，在台積電最後一盤拉抬，跌勢收斂，台股收盤跌158點至17270點，仍在5日線以及季線之下。成交值為3210億元。

由於投資人憂慮Delta變種病毒使經濟復甦放緩，高盛與摩根士丹利相繼下修美國GDP預估，VIX指數大漲逾10%，美股四大指數僅Nasdaq收高。

費城半導體指數跌11.16點或0.33%，收3419.73點。台積電ADR周二漲0.59%、聯電ADR跌2.0%、日月光ADR跌2.86%。台積電今日早盤股價震盪，開低翻紅後再下壓，台股也隨著台積電一度翻紅再下壓。台股今日大幅震盪，早盤最高17447點，中場後一度挫至17167點，高低點相差了280.5點。收盤為黑棒，本周連三黑。今日收盤價較上周五收盤跌掉246點。今日低點與本周一高點更是相差466.59點。

台積電漲價利多持續，但外資周二轉為小幅賣超734張。聯電(2303)近兩天也在外資持續賣超，股價從周一的高點72元回落至盤中最低為65.1元。

台股今(8)日開低走低，主要是隨台積電、聯電股價下跌，加上Delta變種病毒可能導致國內疫情升溫，引發市場擔憂情緒，加權指數開低走低，收在相對低點，持續在5日線之下，也跌落季線關卡。

市場擔憂後續若疫情擴大，將不排除升級到三級防疫，今日電金傳產的權值股均無力，僅防疫概念股續強，康那香(9919)等再攻高。航運方面，萬海(2615)續強，陽明(2609)翻紅，但長榮(2603)收低。

回顧周二，台股昨(7)日開高走低，早盤隨台積電、聯電見賣壓而翻黑，電子股表現疲弱，加上國內疫情升溫的疑慮，一度回探季線，航運股昨日強勢撐盤，防疫概念股重獲資金進駐，昨日終場失守5日線。

台股今日跌勢擴大，電金傳權值股均乏力，收盤跌破季線，價跌量縮，持續整理。台股目前短期均線也失守，下檔支撐只剩下月線的約17100點。

（時報資訊 沈培華）

Delta+官股券商大賣台積 台股破17,300

近兩日新北市的幼兒群聚感染風波，使確診者大幅升溫，加上某社區也緊急「清空」，悉數帶去檢疫，使市場聯想變種病毒Delta可能來勢洶洶，致台股極短線的恐慌心理快速上升；此外，官股券商在近3個交易日大賣超護國神山台積電，也令市場忐忑不安，使周三台股開低震盪殺低，盤中一度跌破17,200點，尾盤公營法人雖酌予拉抬金融、神山護盤，但指數仍大跌158點，失守17,300點與季線。

加權股價指數終場報17,270.49點，下挫158.38點，單日跌幅0.91%，成交3,210.87億元。今盤中最低點一度觸及17,167.08點，約重挫261點，與月線17,074點差距已不到百點，顯示市場對可能再度面臨的三級警戒多提高戒心；因此短期需密切追蹤Delta病毒，是否持續擴大感染範疇，若未受控，則短線低檔區或仍暫勿預設立場。

不過，業內人士指出，Delta病毒畢竟是非經濟因素，而且國人接種新冠疫苗的覆蓋率愈趨攀升，因此，若因Delta牽引市場急殺，可能又是另一場資產重分配好時機，證諸去年以來的盤勢，若因疫情大幅向下修正，最終盤勢仍得收復失土，且再創新高。所以，短線反而是準備閒置資金，仔細做好功課，為逢低篩選波段潛力股下功夫。

今賣壓相對沈重族群，包括傳產股之紡纖、電器、化學、生技、造紙、鋼鐵、橡膠、營建與觀光等。另外，電子股之半導體、電腦、光電與零組件等族群，也多臉色鐵青。盤面上僅食品、航運與百貨等類股指數收紅，但追高仍如履薄冰般謹慎。由於部分法人見紅即調節，且當沖警示新制持續變相干擾中實戶進場意願，使短期大盤整理偏疲軟格局。

櫃買市場方面，短線僅航運股站在多方，生技股雖有防疫概念股普遍強勢，但畢竟是小眾族群，未能力挺類股指數免於下挫，加上電子、紡纖、電機、化學、鋼鐵、營建及觀光等類股也多臉色不佳，使盤勢同樣開低震盪殺低，終場指數大跌1.93%，報208.82點，成交867.65億元。由於投信等法人似已提前從作帳改成結帳，因此，短期操作或仍暫低調、保守。