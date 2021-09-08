統一NYSE FANG+ ETF股價創掛牌來新高

在證交所上市掛牌、追蹤尖牙指數的統一NYSE FANG+（00757）ETF，今（8）日股價一早直接跳漲，盤中最高來到51.5元上漲約1.48％，股價創下掛牌來新高，在台股大跌百點的盤勢中，表現特別亮眼，累積掛牌兩年多以來漲幅高達157％。

美股資金持續流向大型科技股，FAANG尖牙股指數再創歷史新高，主要受惠於成份股裡的輝達及谷歌今年來股價強勢墊高，加上昨晚阿里巴巴、百度、特斯拉股價強彈，臉書及蘋果股價再創新高。

統一NYSE FANG+ ETF袁永騰表示，美國聯準會（Fed）在全球央行年會後宣示，今年內會執行縮減購債，但升息將與縮減購債脫鉤，緩解市場擔憂，再加上目前Delta變種病毒使得就業市場恢復速度放緩，市場推估這將讓Fed貨幣政策調整腳步更為緩慢，激勵美股重啟新一輪的資金派對，且資金主要流向未來兩三年獲利成長相對較高的科技成長股。

袁永騰指出，從美股第二季財報觀察，電動車與自駕車相關以及雲端運算產業，正邁入快速成長階段。統一NYSE FANG+追蹤的尖牙股指數涵蓋相關產業領域的重要領導廠商，且成分公司多數正值獲利與現金流高度成長期，評價仍在長期均值附近，股價持續創新高的能力強，若逢市場震盪，為長期投資良機。

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