9/8盤中焦點股 重點摘要

今（9/8）日熱門焦點股如下：

（1）旺宏除息 欲振乏力

記憶體廠旺宏(2337)配息約1.2元今日除息，開盤參考價40.3元。開盤股價漲0.35元至40.65元，但隨著台股下壓，股價翻黑，目前在40元附近狹幅震盪整理。

旺宏受惠旺季效應，8月營收達50.12億元，為歷年同期新高，亦創下歷史單月次高，年增率達58.89%。1~8月營收303.49億元，年增21.5%，亦為歷史同期新高。外資已連續買超旺宏12天，7日更大幅買超10247張。

旺宏自4月以來，已連續5個月營收創歷史同期新高；8月營收達50.12億元，較7月營收42.83億元增加17%，較2020年同期大增58.9%。

旺宏受惠遊戲產業對ROM拉貨旺季來臨，加上各產品線需求續旺，今年8月營收突破50億元，僅次於2019年9月的50.8億元，公司也對第三季看法樂觀。

旺宏總經理盧志遠於日前法說會表示，第三季需求持續暢旺，就各產品線來看，ROM適逢出貨旺季，成長動能將最強勁，NAND Flash與NOR Flash還有漲價空間，營收可望持續成長。

旺宏董事長吳敏求看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好。（時報資訊 沈培華）

（2）運錩8月營收再創高 市場按讚

不鏽鋼廠運錩(2069)受惠鋼鐵需求增加及價格上漲，8月營收再創新高，達12.78億元，年增97.99%，月增2.75%；1~8月營收84.86億元，年增87.55%亦創同期新高。

運錩受惠第三季市場續旺，7月及8月營收持續創新高，主要是台灣廠內外銷鋼品出貨以及大陸廠出貨續旺，再加上鋼價上揚，推升營收連兩月創新高，第三季營收有機會再挑戰新高。

上半年鋼市復甦，運錩營運逐季上揚，第二季營收34.32億元，創新高，稅後淨利為1.72億元，同創新高、季增約72%，較去年同期虧損、營運出現大幅的好轉，單季EPS為1.11元。上半年營收59.64億元，稅後淨利為2.72億元，EPS為1.76元；上半年營運同樣達歷史新高紀錄。

展望第三季市場的需求仍然強勁，公司營收可望再創新高，加上鋼價持續上漲，有利獲利持續穩健。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威剛(3260)：8月營收年增2成，看好記憶體長多格局，昨外資逆勢轉買超519張，推升盤初股價彈升近2%。

2.台積電(2330)：昨外資雖小幅調節賣超735張，但本土法人仍買超相挺，加上昨夜ADR逆漲0.59%，盤初股價開低後頻頻翻紅。

3.運錩(2069)：8月營收年增97.99%，激勵今早股價強彈逾4.5%，躍過5日線。

4.富邦媒(8454)：昨獲三大法人聯手逆勢買超96張，推升盤初股價續彈逾3%，領漲百貨股。

5.陽明(2609)：美西線再添生力軍，晨盤相對穩盤，一度翻紅守120元。

6.頎邦(6147)：8月營收連6月攀峰，與聯電換股結盟遭外資降評，多空交織，股價小落寞。

7.宅配通(2642)：新冠疫情再起，宅經濟可望回神，晨盤衝上86元漲停。

8.嘉里大榮(2608)：新冠變種來勢洶洶，估激勵宅配業務，早盤爆量高漲近8%。

9.矽力-KY(6415)：人氣回籠，股王重返4200元，股價強漲近5%，再戰前波4475元歷史天價。

10.世芯-KY(3661)：外資升評比讚，晨盤再度重登800元，力漲逾4.5%。

11.恆大(1325)：疫情推升防疫題材，早盤一度摸及62.7元，漲幅收斂仍維持近4%。

12.亞諾法(4133)：本土疫情再亮紅燈，概念股重燃戰火，繼昨日亮燈漲停後，早盤續攻高5%，觸及季線。

13.元太(8069)：揚州廠復工，營運逐月增溫，早盤走揚2%，攻克月線關卡。

14.保瑞(6472)：8月營收4.05億元，年增206.45%，晨盤急拉大漲6%，填權息路闊步走。

15.中美實(4702)：買盤強力點火，晨盤急攻漲停，進逼半年線。

16.中釉(1809)：廣東子公司補償金8580萬人民幣可望入袋，一早亮燈漲停。

17.耕興(6146)：8月營收首破4億元創新高，量能增溫一舉攻上季線展開填權息之路。

18.國巨(2327)：8月營收衝近三年高點，惟疫情澆熄利多熱情，今早平盤震盪。

19.晶技(3042)：前8月營收年增55.4%，5G新機發表高峰有助後市，股價逆勢抗漲，106元形成短撐。

20.貿聯-KY(3665)：8月營收24.78億元創單月新高，股價沿5日線上方強勢震盪，重新回到240元挑戰上方壓力。

21.聯華投控(1229)：第二季歸屬母公司淨利15.05億元，已連2季改寫新高，明年營運續看成長，早盤勁揚3%以上。

22.裕國(8905)：動能充沛、營運正向，早盤漲逾6%、收復短均及月線。

23.樂士(1529)：三大法人連3日買超，早盤吸引買單湧入，帶量觸及漲停，站上所有均線。

24.康那香(9919)：本土疫情擴大，防疫概念受矚目，盤初攻漲停，現維持8%以上漲幅。

（時報資訊）

（4）瑞昱除息高檔震盪 一度填息逾6成

網通晶片廠瑞昱（2379）今天除息，盤中股價一度達541元，填息率64%。

瑞昱每股配發14元現金股息，總金額71.49億元，預計10月7日發放。外資7日賣超446張，投信賣超14張，自營商買超29張。

瑞昱開盤跳空達536元，上漲4元，雖一度由紅翻黑，達529元，下跌3元，不過隨著買盤湧入，至9時45分一度達541元，上漲9元，填息率達64%。唯之後隨著半導體族群震盪趨疲，使該股再拉回平盤附近整理。

據指出，在網通晶片市場持續供不應求下，瑞昱8月營收達96.26億元，較7月再增加0.66%，連續4個月營收創歷史新高，年增31.87%；累積前8月營收683.69億元，年增43.93%。（中央社）

（5）臺企銀填權息3成 H2續拚穩健成長

臺企銀(2834)股東常會通過配息0.1元、配股0.34元，今（8）日以9.4元參考價除權息交易。臺企銀近日股價震盪墊高，今日開高後上漲1.38％至9.53元，填權息達30.95％，早盤不畏大盤震盪下跌逾百點，仍維持近1％穩健漲勢，於填權息路上穩健前行。

臺企銀2021年第二季合併淨收益59.54億元，季增7.04％、年增15.97％，為近9季高點，稅前淨利15.74億元、季增21.31％、年增64.25％，稅後淨利13.97億元，季增26.82％、年增41.44％，每股盈餘（EPS）0.19元，均回升至近7季高點。

合計臺企銀上半年合併淨收益115.18億元、年增8.27％，稅前淨利28.73億元、年增14.9％，稅後淨利24.98億元、年增10.66％，每股盈餘0.33元。逾放比降至0.47％、覆蓋率提升至271.15％，整體營運狀況漸入佳境，資產品質亦持續好轉。

臺企銀先前法說時表示，第二季營運在三級警戒挑戰下仍繳出優於首季成績。去年第四季發生金額較大的逾放案，已在今年上半年全數打消呆帳，使第二季資產品質好轉，截至7月底逾放率續降至0.42％、覆蓋率提升293.95％。

展望下半年，臺企銀認為雖然近期各國續受變種病毒影響，經濟復甦腳步或較預期緩慢，但持續寬鬆的貨幣政策及疫苗普及率上升，預期將使全球經濟將穩健復甦，有助臺企銀獲利成長、呆帳提存及資產品質獲得改善，將持續透過多面向發展，建立多元獲利基礎。

張佑銘表示，臺企銀將透過調整放款結構、加強拓展吸收新企業戶、增加既有客戶活存來提升活存比，優化自身利差水準。同時，疫情帶動上半年網銀交易量年增15.66％，目前正規畫讓新戶可在線上平台申請貸款，持續優化客戶體驗，提升數位品牌形象。（時報資訊 林資傑）

（6）傳奇網路8月稅前獲利驚艷 股價慶賀

傳奇網路（4994）8月營收達2.55億元，年減13.9％、同時也較前月略減一成。8月營業利益為7,346萬元、稅前利益6,044萬元，寫下今年單月獲利最高紀錄。8月稅前每股盈餘為0.54元。該股今開高走高，逆勢大漲，表現不錯。

今年累計至8月止，營收為19億7,421萬元、營業利益2.65億元，稅前利益1.35億元，稅前每股盈餘為1.22元。

傳奇網路表示，與趣炫網絡合作研發之日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》於6月發行繁體中文版，目前穩定營運中。營運團隊將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望未來，《戰鬥吧龍魂》日版已於9/7正式上線，並榮獲雙平台預約推薦，成功突破50萬人次，預期也能於日本市場取得好成績。

傳奇網路表示，目前尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃，也持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

而《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》國際版也規劃六種語系於下半年在全球同步發行(英/德/法/韓/泰/中)。（工商時報 劉季清）

（7）台股短線大跌中聚焦防疫股 成市場亮點

疫情持續拉警報，從幼兒園擴散至親友，今（8）日再傳出社區感染，防疫股當道，與防疫有關的口罩、清潔用品、疫苗股，以及因防疫帶動宅經濟商機的宅配股、電商股，甚至遊戲股等，都奮力表態上攻，宅配通（2642）、嘉里大榮（2608）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、恆大（1325）等，分別拉出第2～3根漲停。

防疫題材今天持續在市場散開，相關個股只要沾上邊，可能與防疫有關的個股，均爆量漲停或大漲，資金明顯從電子及航運撤出，轉戰至防疫股，推升市場買盤。

不僅口罩、清潔用品、疫苗、宅配、電商等族群股價大漲，連遊戲、冷凍肉、超商股等也跟著疫情擴散的消息大漲。（工商時報 呂淑美）

（8）官股券商3天賣超近百億 狂倒貨台積電

外資近來積極加碼台股，官股券商依然對作逢高調節，據統計，近3個交易日連賣，金額合計99億元、近達百億元，其中，光是賣超台積電（2330）就超過70億元，另賣超萬海（2615）及中鋼（2002）也各6億多元及5億多元；但加碼買超聯發科（2454）及聯電（2303）約6～7億元附近。

據統計，近3日來外資共買超集中市場464.45億元，八大官股券商近3日合計賣超99億元，除了上述賣超台積電、萬海、中鋼等之外，賣超欣興逾3.5億元，對矽創、台達電、南電、友達等均逢高調節2億元以上。

另賣超愛普、世芯-KY、穩懋、茂達、旺宏、晶相、台泥、大立光、廣達、仁寶、群創、潤泰新等都各達1億元以上。上述賣超股多以電子股為主，顯示電子股漲多後，官股券商也逢高調節，形成近日電子股的潛在賣壓。

此外，官股券商則逢低加碼弱勢的聯發科，以及市場強烈看好的聯電，創惟、台新金、頎邦、敦泰等各獲官股買超2～3億元以上，此外，元大金、中華電、玉晶光、巨大、祥碩、南亞科、慧洋-KY等，均獲官股加碼。買超雖也是以電子股居多，但也分布一部分金融及傳產股。（工商時報 呂淑美）