9/8上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（9/8）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.杏一（4175）受惠電商發威，激勵8月營收達5.28億元，累計1～8月營收達42.36億元，年成長11.42％。

自2018/8啟用line官方帳號的杏一，截至今年8月底使用人數已突破百萬人次，電商部門8月營收年成長122.52％，在有效運用數位工具，整合會員資訊與交易紀錄，帶動電商表現持續成長。

2.陽明(2609)向船東正榮汽船株式會社租入，並由船東委交今治造船株式會社量身打造全新11,000 TEU級貨櫃輪「起明輪」，完成新船命名，命名後將於9月22日正式竣工交付。

「起明輪」於交付後，將配合THE聯盟航線規畫，9月24日投入聯盟亞洲往返美洲PS6航線，靠港依序為：青島–寧波–釜山–洛杉磯–奧克蘭–神戶–青島。

3.精確(3162)8月營收為1.34億元，年增91.24％，累計前8月營收8.73億元，年增88.57％。該公司是少數不受疫情及貿易戰影響的國內上市櫃汽車零組件廠商，今年營收及獲利可望超過以往表現。

4.東陽(1319)8月合併營收14.88億元，年成長4％；前8月合併營收119.43億元，年成長9％。東陽指出，AM市場目前仍面臨運費高漲、塞港及客戶遞延出貨的影響，公司持續整理整頓，保持市場競爭力。

5.一張2.2萬至2.3萬元的金融股，前8月獲利合庫金(5880)EPS達1.19元，而中信金更有2.14元的好成績，就評價面來看，中信金偏低的本益比較合庫金更具吸引力，而合庫金的優勢在於董事長雷仲達領軍創新。

6.中鋼集團中鴻(2014)8月外銷價格續漲且出貨穩定，8月營收為53.42億元，創合併營收以來新高，月增約2.7%，年增約66%，1~8月營收347.71億元，年增46.24%，亦為歷史同期新高。

7.蘋果筆電散熱模組零件供應商安力-KY今天公布2021年8月營收約新台幣1.88億元，月增4.8%，年減4.7%，寫下近7個月新高及今年單月次高；今年第4季將有美系筆電大廠發表新品，有望挹注安力營運。