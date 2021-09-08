防疫概念股逆勢揚 台股早盤跌到季線之下

台股加權指數8日開低在17,411.53點，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）同步開低，面板三雄在盤下，盤面上以防疫概念股表現較為強勁，瞬間指數跌幅擴大，一度跌到季線17,399點之下。

美股7日漲跌互見，道瓊以及標普500指數下跌，那斯達克指數則是再創歷史新高。

美國疲弱的就業報告引發經濟的擔憂，但寬鬆貨幣政策將維持更久時間的預期，則提振科技股，蘋果公司以及串流影音龍頭網飛的股價雙雙創下新高，收盤分別上漲1.6％與2.7％。

道瓊工業平均指數9月7日終場下跌0.76％（269.09點）、收35,100.00點。

那斯達克指數上漲0.07％（10.81點）、收15,374.33點。費城半導體指數下跌0.33％（11.16點）、收3,419.73點。

統一投顧指出，台股7日受到電子類股短線獲利了結賣壓出籠，以及市場擔憂疫情再起，指數震盪回測季線支撐。

統一投顧考量，歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難，加上Delta疫情肆虐，科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動等，且目前已反彈至前波起跌點，預期指數空間有限，類股表現分化。

統一投顧建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、Server供應鏈及新能源電動車概念股為主。

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