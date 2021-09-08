9/8盤前掃描｜10檔Q3跌深股 法人搶

本日重要投資情報：（1）15檔8月營收登峰 法人加碼；（2）低軌衛星夯 星鏈概念股沾光 11檔受注目；（3）外資史上最大回補台股潮來了 專家揭關鍵；（4）美股｜VIX飆逾10% 道瓊跌近270點 蘋果創新高。



工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先機。

10檔Q3跌深股 法人搶

台股自第三季以來到9月7日止，約震盪小跌1.84％，不過，個股漲跌變動劇烈，隨著個股輪動快速，法人買賣操作步伐明顯調整，據統計，法人7日買超股多以跌深股居多，並以航運股中的貨櫃三雄為代表，而航運股也扮演台股穩盤重要指標…閱讀全文

美股｜VIX飆逾10% 道瓊跌近270點 蘋果創新高

疫情持續延燒，高盛下修美國2021年GDP經濟成長表現預期，VIX恐慌指數飆升逾10%，美股7日道瓊、標普、費半聯袂走跌。僅那斯達克微幅收於平盤之上，蘋果上漲1.55％…閱讀全文

外資史上最大回補台股潮來了 專家揭關鍵

美國8月非農就業數據跌破市場眼鏡後，美元指數持續往下拉回，而台幣連日大升，國際熱錢持續進場湧入。台股雖然近期震盪，但是有一個趨勢沒有改變，就是外資持續買超挺台股…閱讀全文

Q4多頭指標看鋼鐵、半導體 16檔吸睛

本波台股在晶圓雙雄及金融股領漲下，目前已逼近今年8月高點17643點，後續一旦能夠越過並且站穩，則在月K線上將會出現越過前一個月高點的月級別日出線訊號。此訊號若能確立…閱讀全文

低軌衛星夯 星鏈概念股沾光 11檔受注目

SpaceX引領低軌道衛星新話題，帶頭於全球發射逾1,800顆衛星，也掀起衛星營運商相繼遞件發射衛星的風潮，TrendForce樂看2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元…閱讀全文

東南亞疫情燒 中鋼東協三廠逆勢大豐收

東南亞疫情持續延燒，但中鋼投資東協市場大豐收，包括中鋼印度廠、馬來西亞廠及越南CSVC廠今年來都呈現獲利情況，其中，印度電磁鋼片廠在疫情最為嚴重的7～8月照樣生產與出貨…閱讀全文

15檔8月營收登峰 法人加碼

受本土疫情升溫疑慮再起影響，台股7日拉回整理，一度失守17,400點整數關卡，所幸盤中賣壓略見收斂，績優股率先止跌回穩，聚焦已公布8月營收創高的近80檔個股中…閱讀全文