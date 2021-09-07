秒殺！台積電10億美元國際板債壽險包檔

債券額度「秒殺」。台積電將發行10億美元國際板債券，30年期利率3.1％，已完成額度分配，南山、國泰、台灣、新光、全球、富邦、三商美邦、遠雄、宏泰等壽險公司，加上郵局及部分銀行「包檔」，搶光所有額度，債券預計本月23日掛牌，算是近期最熱門的新發行債券。

據了解，因為是台積電的美元債券，各壽險公司都超額認購，最後南山人壽搶下2.15億美元，國泰人壽及台灣人壽各搶到1.8億美元，新光人壽、全球人壽則各拿到1億美元，另外三商壽、宏泰人壽、遠雄人壽及郵局合計拿到1.1億美元左右，剩下是銀行及外商壽險搶走。

壽險業者表示，台積電國際板債算是近期熱門債券，認購相當踴越，主要是台積電的招牌，加上利率也不錯，3.1％算是近期可接受利率。

先前壽險公司爭搶的國際板債如2016年及2017年美國蘋果（Apple）兩度來台發美元債，一次是40年期利率4.15％，發行額度12.77億美元，另一次是30年期4.3％利率，10億美元亦是壽險公司幾家就秒殺、包檔，但二檔都已在滿二年及三年時提前贖回，並沒有再接續發新的債券。

台積電今年是第二度發行國際板債券，2020年9月22日亦掛牌一檔40年期、利率2.7％的美元債，發行額度亦是10億美元。兩次發行都是滿5年時才可提前贖回，符合壽險公司投資的法令要求。

台積電這次是8月詢價，壽險公司忙著搶債，其他發行人可能也不想在此時跟台積電「搶錢」，所以金管會7日公布，8月國際板債市新發行12檔債券，總發行量10.15億美元（約合新台幣282億元），創今年以來單月最低發行量，應是其他發行者亦不打算在同時間跟台積電「搶錢」，以免搶不過。

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