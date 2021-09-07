航運面板反彈 半導體拉回 台股守17,400

貨櫃三雄今在萬海股除權（息）首日拉出漲停板，順利踏出填權路刺激下，使長榮、陽明兩股也見賢思齊強彈；加上面板股友達、群創同樣跌深反彈，搭配台塑三寶、富邦金與聯發科等權值股逆勢演出，形成大盤力守低檔17,400點的多方防線，同時力抗台積電、聯電、日月光投控、鴻海、南亞科等重量級電子股拉回壓力。

加權股價指數周二開高震盪殺低，收跌66.43點，報17,428.87點，跌幅0.38%，成交3,343.89億元。不過，依近期盤勢發展軌跡觀察，航運、面板等族群轉強，不排除仍僅是曇花一現，因為昨日強勢的鋼鐵股，今立時拉回整理，而周二同樣收紅的造紙、玻璃、電機與塑膠等類股，於昨則屬弱勢族群，顯示短線盤面上，並無明顯連續強勢的主流股維繫人氣。

因此，短期撐盤的重責大任，還需持續追蹤台積電、聯電的動向，予馬首是瞻，再搭配國泰金、富邦金與台塑四寶適時穩盤，則盤勢一步一腳印挑戰前波高點萬八大關仍可期。

不過，業內人士指出，近期不少電子股默默拉回的跌幅頗深，但半導體族群墊高指數後，仍使人誤以為盤勢係百花爭艷，實則投信、大股東與業內實戶等市場大咖逢高減碼，似已默默從作帳蛻變成提前結帳，不宜輕忽。

業內人士表示，萬海股今開高攻頂，對短期除息行情仍有一定程度的示範與刺激效應，簡單的說，除息之前沒有表現，或說遭逢棄息賣壓打擊者，則除息後若基本面格局未變，將走出填息空間的另一片藍天；反之，若除息之前已開飆，則除息後反而需低調與保守。因此，除息前被打壓，對有心人而言，反而是逢低大撿便宜好時機，值持續注意。

另外，在近日新冠疫情似再度拉緊報下，使生技股或說防疫概念股，再度成投機熱錢的資金避風港，唯從去年以來的經驗值觀察，追價的風險相對偏高，況且全球疫苗持續量產、施打，使疫情雖非全然可控，但與去年比較起來，將不再是一面倒被病毒壓著打的局面。所以，短線防疫概念股轉強，或逢高見好就收即可。

櫃買市場方面，短線生技、鋼鐵、紡纖與航運等類股指數收紅，尤其航運股展現難得一見的強彈，不過，占指數權重比較大的電子類股重挫，因半導體、電腦、光電、零組件、網通與資服等科技族群悉數拉回，加上營建、觀光、電機與化學等類股也表現不佳，使盤勢同樣開高震盪殺低，終場指數下挫0.82%，報212.92點，成交830.76億元。