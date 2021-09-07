疫情升溫 防疫概念股大漲 三檔拉漲停

9月開學後，本土疫情又炸開了，儘管今（7）日電子股因晶圓雙雄漲多拉回，加權指數也受疫情緊張而疫軟，但防疫概念股逆勢挺升，興櫃的普生（4117）及聯亞藥（5652）都大漲超過一成，以及上市的康那香（9919）、毛寶（1732）及美德醫-DR（9103）等，同步攻上漲停。

防疫概念股今天成為盤面上最亮眼的族群之一，除了有直接或間接受惠股之外，其他生技股也受到激勵，個股多紅通通，除了上述五檔個股漲幅逾一成或漲停外，恆大也大漲9％以上、逼近漲停價位，亞諾法、寶齡富錦、雃博、瑞基、優盛、ABC-KY、金萬林、泰博及熱映等都大漲5～9％以上。

此外，還有台耀、清淨海、中生化、南六、敏成、懷特、台康生技、博錸、合世、杏輝、安特羅。永日、美吾華等多達10多檔防疫相關概念股，漲幅也都在2～4％以上。

本土疫情再拉警報！防疫概念股又熱了

本土疫情再拉警報！長榮航空機師確診Delta病毒、新北幼兒園群聚感染「連環爆」，防疫概念股多頭趁勢而起。口罩股康那香（9919）、清潔用品大廠毛寶（1732）亮燈漲停，醫材廠亞諾法（4133）也大漲逾8％；電商富邦媒（8454）、網家（8044）亦上漲約5％，生技股、電商概念股人氣回籠、股價「竄出頭」。

國內疫情近期「連環爆」，先是爆出機師染疫，新北幼兒園群聚案也持續擴大，目前已有多所雙北學校宣布停課。外界憂慮「三級警戒」夢魘再現，導致台股盤面出現不小壓力。

不過，疫情再度升溫，也帶動了資金回流「防疫概念股」，尋求短線資金避風港，包括美德醫療-DR、口罩股康那香、清潔用品大廠毛寶漲停，恆大、寶齡富錦、亞諾法也同步大漲逾8％；泰博、優盛、熱映，以及電商概念股富邦媒、網家股價均出現大幅反彈，興櫃股王第三方支付綠界科技，也上漲1.89％，生技、電商概念股「竄出頭」。

法人分析，就技術面觀察，加權指數自8月20日低點16,248點反攻以來，短線已上衝逾1,200點，且大盤也在挑戰前高之際遭遇賣壓襲擊。此外，又碰上國內疫情攪局，才導致盤面出現較大回檔。