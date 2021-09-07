9/7盤中焦點股 重點摘要

今（9/7）日熱門焦點股如下：

（1）Delta虎視眈眈 防疫概念股撐起一片天

Delta變種病毒虎視眈眈，防疫概念股再起，毛寶(1732)、美德醫(9103)強勢先鎖在漲停板，康那香(9919)、恆大(1325)漲幅也逼近漲停，成為今日盤面的人氣焦點。

台灣清潔保養防護用品領導品牌毛寶指出，國內外市場競爭激烈、消費者環保健康意識抬頭以及對於產品的品質要求更高等眾多因素，影響總體經營環境加深經營的難度，今年度在產品政策上將持續擴大產能，即時回應市場需求，增加市占率，並開發高附加價值及高品質商品，開發高消費能力客戶群，並且積極開發新興市場，行銷亞洲增加新的通路銷售。

康那香今年度的營運計畫主要為加深相關防疫(護)性產品的開發與高端不織布材料及相關應用產品市場佈局，將擴大集團多角化經營，提升集團整體獲利為首要目標。110年度全集團營運計畫，衛材產品預計銷售數量為7024佰萬片，不織布類各式基布為5.4千噸。

康那香在台灣自有品牌業務營運重點，將致力提高品牌形象及加速推出新功能性產品催促市場需求，專案代工維持基本客戶外也積極開發新客戶及新產品。

在大陸地區將以自有品牌運作將以專注高端差異化產品，及積極開拓網路渠道與新媒體通路方式運作，盡快建立品牌知名度，加速業績成長。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）疫情再拉警報 聯亞生技、高端臉色紅潤

國內疫情再拉警報，聯亞生技6日公布新冠疫苗施打第3劑分析結果，受試者對Delta變異株產生極高中和抗體效價，最快本周即會向衛福部食藥署提出新數據，申請緊急使用授權（EUA）再審。

該利多消息激勵聯亞生技旗下聯亞藥開盤以123元開出後，股價飆升至145元，大漲24.12元，漲幅逾19%。

另外，疫苗股高端股價也開高，以282元開出後，向上至284元，漲逾2%。

（3）盤中熱門焦點股：

1.世界(5347)：漲價題材+投信買超撐腰，盤初一度漲約2%，惟不敵賣壓翻黑反跌逾2%。

2.春源(2010)：外資連3日買超，晨盤漲近3%，站上5日線、挑戰季線。

3.大成鋼(2027)：昨獲外資反手買超1026張，推升晨盤股價彈升逾1%，一舉收復5日線、月線。

4.客思達-KY(2936)：搭上漲價順風車，獲外資連日買超，今早量價俱揚，觸及漲停。

5.毛寶(1732)：Delta入侵，本土疫情恐再起，防疫題材重燃戰火，連兩日亮燈漲停，重返30元及季線。

6.友達(2409)：重獲外資關愛，昨日翻多買超3.03萬張，早盤買單急湧快攻大漲4%，重返五日線。

7.群創(3481)：昨獲外資大買6.6萬張，盤初挾量上攻3%，攻克5日線。

8.世芯-KY(3661)：上半年賺逾1股本，近日獲外資偏多操作，盤初一度強拉5%，觸及810元及5個月高。

9.亞諾法(4133)：陸合作夥伴傳捷報，營運沾光喊衝，早盤走揚7.5%，挺進月線。

10.萬海(2615)：外資6日買超約2300張，多方鬆口氣，早盤急攻漲停板。

11.陽明(2609)：增班效益浮現，市場期待8月營收續創新高，盤初股價直拉，漲幅突破8%。

12.鴻海(2317)：8月營收今年來首度雙減，投資人心驚，早盤下跳翻落110元之下，跌近2%。

13.昇貿(3305)：出貨量成長、金屬價揚，8月營收年增逾5成突破7億元，開盤後勁揚近5%。

14.嘉澤(3533)：伺服器需求旺，法人樂看Q3營運回復成長，8月營收受期待，早盤走高逾3%再戰545元上方壓力帶。

15.上銀(2049)：8月營收登34個月高點，早盤彈漲逾4.5%，拿回短均及月線。

16.虹堡(5258)：換機潮將現，H2動能轉強，盤初買單急拉、觸及3字頭。

17.撼訊(6150)：虛擬貨幣勁揚＋高階顯卡需求熱，早盤震盪走高、收復10日線。

18.康那香(9919)：本土疫情升溫，防疫概念抬頭，早盤觸及漲停。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）訂單已排至明年Q1 德微開盤即填息

德微科技(3675)受惠於客戶訂單強勁，且車用及碳化矽(SiC)等新產品陸續進入量產出貨，目前訂單已排到明年第1季，下半年營運可望逐季成長創高，德微董事長張恩傑表示，未來2到3年可望維持高成長，不僅今年獲利可望創高，明年業績亦將優於今年，並配合達爾集團達成毛利率40%目標。

德微今天除息，每股配息2元，挾業績進入高成長，開盤股價即完成填息。

德微長期專注在分離式元件產業，配合母公司達爾集團佈局，除原有的二極體，近幾年逐步將產品擴大至MOS、ESD及車用電子領域，提供客戶專業代工，公司也垂直整合購併亞昕，亞昕於去年初完成以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術，藉由上游晶圓到下游封裝垂直整合，以及新晶圓製程，讓德微大幅降低採購晶圓成本，加上公司整併桃園及深坑兩個廠區，顯著提升製程效率，各項營運成本明顯降低，進而推升公司整體毛利率及獲利，讓公司今年業績展現強勁成長力道，並可望一路好到明年。

車用電子、高階工業用產品及MOSFET出貨量逐月提升，德微8月合併營收為1.8億元，月增1.14%，年增35.32%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為13.26億元，較去年同期成長24.53%。

德微日前取得達爾科技VDA6.3車用製程稽核(Process Audit)，正式取得進入Tier 1汽車客戶系統，相關產品已於8月開始出貨，將推升德微在車用電子獲利大幅成長，明年在自有品牌部分亦會開始正式出貨給汽車客戶。

在SiC方面，德微SiC自動化封裝生產線將於第4季開始量產出貨，德微表示，此產品由德微研發團隊自行研發設計推出，新產品是以充電椿為主，後續會推出符合客戶需求的新產品。

此外，德微自有客戶之IGBT封裝產線業已架設完成，預計於明年正式量產出貨，明年起MOSFET及ESD產品將呈現更大幅度成長倍數，而去年底購入敦南車用電子封裝產線亦已轉入德微，從明年開始正式量產交貨。

德微指出，消費性產品佔營收比重逐月減少；取而代之的車用電子、高階工業用產品及MOSFET出貨量逐月提升，今年業績將有機會拼月月成長、獲利部份有機會呈較大幅度之上升。（時報資訊 張漢綺）

（5）萬海邁步填權息奔漲停 航運族群價量齊揚

萬海今天除權息，每股配發現金股利新台幣1元以及股票股利1元，早盤攻上漲停價209.5元，填權息率逾9成。在萬海激勵下，航運族群股價回神，資金占比同步回溫。

萬海今天進行除權息，每股配發1元現金股息及1元股票股利，除息參考價為191元，其中現金配發總額約22.18億元。萬海以201.5元開出，上漲10.5元，早盤一度攻上漲停價209.5元，填權息率92.5%。

萬海早盤填息路堅，受此激勵，陽明早盤上漲逾8%、長榮上漲超過9％，並帶領航運族群回神，航運指數高點上漲7%，為上市漲幅最大，資金占比同步回溫，約占大盤3成6。

外資昨天回補貨櫃三雄，買超陽明7691張，長榮4855張，買超萬海2304張，共計1萬4850張。

隨著進入傳統旺季，零售業者加大回補庫存力道，以迎接年底購物旺季。但航運供應鏈面臨缺艙、缺櫃、缺船等問題，遠東至北美運價持續上揚，未見走緩跡象，多家大型貨櫃航商再度調漲10月綜合費率附加費（GRI），海運市場續旺。

全球最大航商馬士基（Maersk）旗下的全球港口和碼頭營運商APM碼頭公司發出警告，認為僅有消費者需求減緩，才可能解決全球貨運與供應鏈危機；APM認為，恐要等到明年，塞港問題才有望解緩。（中央社）

（6）外資升評比讚 世芯-KY重登800元

陸系外資華興資本針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好世芯-KY在非大陸市場的能見度持續提升下，將目標價由752元提升到900元、升評到買進。世芯-KY今開高壓低後，10:00股價再歷經第2波急拉，今股價最高衝上810元，震幅逾8%。

華興資本表示，世芯-KY第二季每股獲利5.5元、優於預期，世芯-KY上半年營收年成長7成，第三季預計在強勁的NRE(委託設計)貢獻下，將抵銷大陸客戶的減緩，預計世芯-KY全年營收成長幅度上看44%。

華興資本表示，從積極的方面來看，世芯-KY今年的營收、獲利仍有分別成長44%、74%的實力，儘管其2019~2020年最大客戶天津飛騰於今年4月被添加到美國實體名單中，世芯-KY已暫停與飛騰的相關生產，目前等待結果中，假設最終祭出嚴格限制，則世芯-KY整個飛騰相關業務都將受到干擾，相反的，如果最終祭出的是最低限度規則，則預計世芯-KY將恢復其對飛騰現有產品的生產訂單，但未來的5/7奈米業務仍然存在風險。

華興資本表示，世芯-KY目前已保明年晶圓產能，也就是說，亞馬遜、英特爾Habana Labs等海外客戶訂單題材還未反映，世芯-KY在非大陸是市場的能見度持續提升下，2021~2023年淨利潤複合年增長率為35%，目標價由752元提升到900元、升評到買進。（時報資訊 王逸芯）

（7）頎邦結盟聯電案 瑞信開第一槍降評頎邦

頎邦（6147）宣布與聯電（2303）換股結盟，外資圈多對聯電持中性看法、看好頎邦，但瑞信證券科技產業分析師蘇厚合開出首槍，強調雙邊結盟並無助頎邦面板驅動IC（DDI）與射頻（RF）業務前景，未來二年每股純益又將被稀釋5～9％，降評「中立」。

二家半導體相關大廠宣布結盟後，內外資大型研究機構研判對聯電影響不大，然對頎邦有幾大助益。像是頎邦經與聯電結盟後，聯電將成第一大股東，有助頎邦經營權更穩定；另外，結盟後帶來的獲利成長力道，也有助弭平2022年約10％的獲利稀釋衝擊。

不過，頎邦在宣布結盟聯電後，股價僅於6日上午出現片刻激情，隨後開高走低，且瑞信展開降評，股價7日持續下挫，顯然市場對頎邦結盟聯電的綜效如何，尚在觀望，反而先反映增資發行新股稀釋獲利的憂慮。

蘇厚合認為，頎邦結盟聯電後，對DDI的幫助有限，因為封測產能的分配主要是由無晶圓廠決定，而不是晶圓代工廠。尤其DDI封測產業已由頎邦、南茂雙頭寡占，因此，頎邦此次攜手聯電，對產業競爭版圖不會產生太大影響。（工商時報 簡威瑟）

（8）疫情連環爆 觀光股垂淚

近日疫情再度連環爆，從機師到新北市再到新竹，近日都陸續傳出小規模的案例或隱憂，讓好不容易解封的觀光股股價略有起色，近日又不支下跌，今（7）日上市觀光類股指數跌幅約1％。

隨著中秋節及雙十國慶連假即將到來，政府擬發放的五倍券也可望在10月開始使用，激勵近日觀光飯店股等股價反彈，然而近日相繼傳出疫情又炸開了，「加零」破功，確診案例恐將持續上升，觀光飯店股業績將再次承受壓力，也造成股價拉回。

上市觀光股夏都今天跌幅最深，跌超過4％，王品也跌近4％，遠雄來、六福、華園、雲品、東文、寒舍、第一店、晶華等，跌幅都在1～3％之間。（工商時報 呂淑美）