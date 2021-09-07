9/7上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（9/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.兆勁科技（2444）8月仍有約15-20％訂單受上游晶片缺貨影響遞延認列，但8月營收仍以1.54億元，繳出歷年同期次高成績，並較去年同期成長4.29％。累計前8月合併營收達11.25億元，亦較去年同期成長6.61％，並改寫歷年同期新高。

2.豐興(2015)8月獲利比7月下滑但仍年增逾7成，自結前8月稅前盈餘30.39億元，年增約46%，每股稅前盈餘5.23元。

豐興8月營收30.68億元，月減9.4%、年增52.5%；因鋼價略降，單月營業利益4.01億元，月減15.2%、年增62%；稅前盈餘4.39億元，月減12.9%、年增75.9%，每股稅前盈餘0.75元。

3.台灣證券交易所9月8日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議詠業(6792)申請股票上市案。

詠業實收資本額4.38億元，主要產品為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，2020年稅前淨利2.05億元，每股盈餘4.01元；今年上半年稅前淨利1.63億元，每股盈餘3.11元。詠業昨日興櫃市場收盤均價為103.12元。

4.致伸(4915)公告八月份合併營收為新台幣59.4億元，較2020年同期的59.3億元持平，較七月份的54.2億元月增10%。累計今年前八月營收共新台幣449.6億元，年增8%。

致伸持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計第四季底進駐，將成中國外最大製造基地。

5.群電(6412)布局新產品開始進入收割期，4000瓦伺服器電源目標於年底前量產，衛星通訊電源新產品已準備就緒，正在配合客戶做最後的系統測試，預計第4季產品將正式出貨，新產品可望為明年營運增添新動能；隨著電源相關缺料逐季改善，群電總經理曾國華表示，第3季可望挑戰單季歷史新高，下半年獲利會比上半年好。

6.永豐實(6790)預計9月下旬轉上市交易，上市前公開承銷現增新股2萬2223張，其中1.6萬張將自今（7）日起至9日以底價每股44.07元競價拍賣，以昨（6）日興櫃交易均價66.41元計算，價差達50.69％。

7.群聯(8299)8月營收雙登頂，單月營收已經連續4個月創新高，目前群聯看到NAND儲存產業相關需求持續火熱，不僅短期內尚無看到舒緩的跡象，甚至供應鏈持續出現漲價以反映市場的供需狀況。

群聯8月合併營收為57.07億元，月增加2.24%、年增加52%，續創歷史新高；累計前8月營收達399.87億元，與去年同期相較成長28%，亦創歷史新高。

8.金管會6日公布，8月整體外資淨匯入4897萬美元，折合新台幣約13.5億餘元，中止連2個月匯出轉為匯入；今年前8月外資及陸資淨匯入74.5億美元，換算約新台幣2060億餘元。

9.疫情趨緩，日系迴轉壽司「藏壽司」趕進度拓點展店，並宣布於新莊地區再開新店且自9月14日試營運開始，加碼推出新店特有的「角落小夥伴提袋」，5款毛茸茸的造型，為用餐時光增添滿滿的療癒魅力。

10.工紙大廠榮成(1909)受廢紙成本墊高、中國大陸汛期及疫情導致噸利差下滑影響，2021年8月營益率及稅前獲利分降至近14月、近11月低點，但前8月稅前淨利仍跳增近6.42倍。投顧法人認為，後續關注傳統旺季的紙板噸利差能否止跌回升。

榮成公布8月自結合併營收54.28億元，月增7.78％、年增達40.56％，改寫歷史次高。但營益率降至4.73％的近14月低點，使歸屬母公司稅前淨利1.26億元，月減達59.59％、仍年增達25.7％，為近11月低點，稅前每股盈餘（EPS）0.1元。

11.台鐵局對號列車開放全車發售，中秋連假座位再釋出。台鐵局表示，維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求，依據中央流行疫情指揮中心及交通部律定，取消台鐵局對號列車座位數發售限制，即日起開放全車座位發售，平日每天約增加12,000個座位數，惟不開放站票。

12.南俊國際(6584)上半年在疫情催動伺服器需求增加，帶動該公司伺服器導軌出望暢旺，上半年由虧轉盈，下半年除了原有伺服器品牌客戶營運回溫外，新客戶CSP雲端業者資料中心拉貨，加上北美地區家電及工具櫃大廠受到疫後經濟復甦訂單大增，下半年獲利表現在大幅優於上半年，法人估計今年獲利有望站上2017年以來的最高。公司也將辦理現金增資，引進策略性投資人。