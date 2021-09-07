萬海邁步填權息奔漲停 航運族群價量齊揚

萬海今天除權息，每股配發現金股利新台幣1元以及股票股利1元，早盤攻上漲停價209.5元，填權息率逾9成。在萬海激勵下，航運族群股價回神，資金占比同步回溫。

萬海今天進行除權息，每股配發1元現金股息及1元股票股利，除息參考價為191元，其中現金配發總額約22.18億元。萬海以201.5元開出，上漲10.5元，早盤一度攻上漲停價209.5元，填權息率92.5%。

萬海早盤填息路堅，受此激勵，陽明早盤上漲逾8%、長榮上漲超過9％，並帶領航運族群回神，航運指數高點上漲7%，為上市漲幅最大，資金占比同步回溫，約占大盤3成6。

外資昨天回補貨櫃三雄，買超陽明7,691張，長榮4,855張，買超萬海2,304張，共計1萬4,850張。

隨著進入傳統旺季，零售業者加大回補庫存力道，以迎接年底購物旺季。但航運供應鏈面臨缺艙、缺櫃、缺船等問題，遠東至北美運價持續上揚，未見走緩跡象，多家大型貨櫃航商再度調漲10月綜合費率附加費（GRI），海運市場續旺。

全球最大航商馬士基（Maersk）旗下的全球港口和碼頭營運商APM碼頭公司發出警告，認為僅有消費者需求減緩，才可能解決全球貨運與供應鏈危機；APM認為，恐要等到明年，塞港問題才有望解緩。

（中央社）